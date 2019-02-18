全家大戶屋展店開300個職缺 年薪有望上看15個月

連鎖超商全家 (5903-TW) 除了在超商本業積極進行數位轉型，轉投資餐飲事業也開始加快版圖拓展腳步，全家今 (17) 日指出，旗下「大戶屋」目前店數共 39 家，今年預計再展 10 家據點，朝中大型連鎖餐廳規模邁進，並因應展店需求再釋出 300 個職缺；據了解，去年大戶屋正職員工加計績效獎金、留任獎金、年終獎金後，年薪達 15.2 個月。

經濟部統計，去年全台餐飲成長 4.6%，為近 7 年高峰，而台灣日式定食最大品牌「大戶屋」雖以日常正餐為定位，業績年增 20% 至近 10 億元，成長幅度超過同業平均水準，看準餐飲需求持續成長，預計今年再開 10 家新店，衝營收續創高。

全家國際餐飲董事長吳勝福指出，儘管國內餐飲市場相當激烈，熟齡顧客對健康取向餐飲的需求日增，因此，今年除了展店，將加強導入集團資源，導入全家便利商店 880 萬會員點數紅利服務。

全家進一步說明， 全家國際餐飲目前有 7.7 萬名享聚卡會員，2 月起與便利商店會員系統整合， 880 萬名會員可使用點數加價或免費換購定食券，而第 2 季起，雙邊點數將可交換使用，最終目標是達成無縫接軌，屆時結帳時只要出示一個會員條碼。

對於人才培育，大戶屋品牌長周繼正表示，提供有透明的升遷、考核制度，去年合計各項獎金後正職員工年薪達 15.2 個月。

另一方面，全餐總部設有實驗廚房，每位第一線員工皆需經過實驗廚房訓練完整的教育訓練，而優秀員工可透過推薦，加入全家企業大學餐飲學院進修 2 年。

大戶屋店長的平均年齡約 30 歲上下，在大戶屋任職 3-5 年的店長，可望挑戰百萬年薪。