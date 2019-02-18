〈分析〉市場由極度恐慌轉成極度樂觀 對股市並非好兆頭？

根據逆向分析，市場很少符合多數人的判斷，當絕望及悲觀情緒到達極點時，股市有望衝高，如同去年 12 月聖誕節後的情況。相反地，當市場情緒最熱烈時，危機卻可能隨之而來。

專欄分析師 Mark Hulbert 表示，指標顯示，市場情緒當前已經由 12 月的極端悲觀，如今已經轉為極度樂觀。

Hulbert 所依據的，是他所制定的「Hulbert 那斯達克投資通訊情緒指數 (Hulbert Nasdaq Newsletter Sentiment Index，HNNSI)」，在去年 12 月末，HNNSI 來到 - 72.2%，接近此指數自 2000 年創建以來的最低點。

HNNSI 與股市變化 (圖表取自 Market Watch)

這個指數選擇那斯達克市場，因為這最能反應散戶的情緒轉變，而且散戶對推薦股票的曝險變動快速。這種針對散戶情緒分析，讓逆向投資人預測 12 月底會出現反彈。

在 12 月底之後，標普 500 指數已經由低點反彈超過 17%，那斯達克彈升幅度更高達 20%，HNNSI 快速飆升至正 73%—這個數值已高於 2000 年創建以來 90% 時間所測的結果。

極為樂觀時應有危機意識

換句話說，在短短 6 週的時間中，短線操作的散戶持股變化改變了 140 個百分點左右，針對推薦股票，由原本約 4 分之 3 散戶看空，現在轉為約 4 分之 3 的散戶積極看多。對逆向分析投資人來說，這代表股市已經很難再向上衝高。

值得注意的是，逆向分析往往不是立即反映。例如，去年夏天時市場情緒已經飆高，但股市還是維持高檔好幾個月，但最終市場屈服於極度樂觀，那斯達克向下修正超過 20%。

另一方面，HNNSI 是相對短期的時間指標，也只是提供最多近幾個月的趨勢見解。因此，即使股市長期趨勢仍在走高，也與逆向分析的看法並不違背。逆向分析者的主要論點在，在這種熱烈情緒下，就算股市未來有機會創新高，也必先見到下挫，投資人應該依此制定交易計畫。