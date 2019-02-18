低迷的美國零售銷售數字 恐成全球經濟成長最大隱憂

上週公布的美國 12 月零售銷售異常糟糕，差到華爾街許多分析師紛紛質疑其準確性。如果這項重要的指標未能立即反轉，華爾街憂心，這可能預示即將到來的經濟衰退。

美國商務部數據顯示，12 月零售銷售下降了 1.2%，遠低於之前最悲觀的前景 (成長 0.2%)，這是 2009 年 9 月以來最大的萎縮。而扣除汽車、汽油、建材和食物後的核心零售銷售，降幅更達 1.7%，為 20 年來之最。

消費者支出是美國經濟最重要的支撐力，零售銷售的意外下挫，有些人歸咎於 12 月股市的急跌，或是政府關門的效應，也或者如白宮顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 所稱，是數據上暫時性的「差錯 (glitches)」，但無論如何，已經衝擊學者的信心。

多名經濟學家迅速降低經濟成長預測，高盛將第 4 季 GDP 下調至 1.9%，美國銀行將其預測減為 1.5%，紐約聯準銀行 Nowcast 預測報告，更將第 1 季成長減半為 1.1%。

股市回穩或解救消費

Bleakley Advisory Group 投資長 Peter Boockvar 在上週的報告中指出，美國消費者支出在全球經濟其實占有主導地位，這最好只是單一的異常值，並在股市的反彈之下，能夠重振局勢。

實際上，去年 12 月的情況的確很糟，不僅政府停擺，主要股市指數跌落熊市，市場憂心著經濟衰退，衝擊消費者信心，反映在零售業上，就成了一種「自我實現的預言」。簡單地說，股價走高時鼓勵消費者多花錢，進一步也促長經濟，反之，就容易出現相反的結果。

美國銀行美國經濟學家 Michelle Meyer 表示，從 2019 年起，消費者信心急劇惡化，是 2011 年以來最為負面的時刻。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 也警告，零售銷售下滑的幅度，增加了消費者支出顯著下降的風險。但他認為，12 月的數據更像是一個異常值，1 月可能見到反彈。

好消息是，政府關門的鬧劇已經暫時結束，股票市場也重燃漲勢，打擊消費者信心的主要因素暫時平息了。

但是，市場風暴仍然可能出現，如果它持續的時間夠長，恐怕仍會再次給予美國經濟一次重擊。