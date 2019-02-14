小摩：由於風險下滑 亞洲股市有望繼續衝高

摩根大通 (J.P. Morgan)(小摩) 分析師週四 (14 日) 表示，投資人可以期待今年上半年，由亞洲股市獲得「最佳」回報，因為去年各種帶來負面情緒的因素減弱，相關風險在下降。

摩根大通亞洲股票策略師 Mixo Das 認為，亞洲股市上半年還會再漲，今年最主要的回報預計也是在上半年。

這與去年底人們的想像完全不同。去年投資人擔心著各種打壓股市的因素，包括美國可能出現的經濟衰退、中國經濟成長放緩，以及美中之間的貿易戰及互課關稅。這些因素造成全球股市均遭拋售，大中華區、日本、南韓股票是亞洲區最大的輸家。

不過，Das 指出，投資人擔心的許多今年的情況，最終並沒有如預期那麼糟糕。

他表示，例如美中貿易談判不再那麼混沌不明，中國經濟成長可能在上半年某個時間觸底反彈，美國經濟有望避免 2019 年的經濟衰退，這些事都在讓風險下降，也使得今年上半年股市得以走高。

Das 認為，上半年他看好「價值股」，這些股票的價格還未反映，中國、新加坡和菲律賓的股票今年上半年有優勢。

不過，企業的獲利成長到下半年可能會減弱，部分原因是貿易方面的中斷已經開始影響經濟活動。到時候投資人可能要布局「成長股」，這類股票更有擴張的潛力。