會計準則大修正 美企資產負債表憑空新增3兆美元債務

一項新的企業會計準則規定即將從企業資產負債表上憑空掏出約 3 兆美元。從今年開始，企業需要公布其資產負債表上出租其營運中使用的資產的成本，如辦公室、設備、飛機和汽車，而不是將這些費用列在其財務報表的附註中。

新規定的結果將是數兆美元新增到帳面上的負債表中。到目前為止，只有導致收購資產的租賃才以這種方式計算。財務會計準則委員會 (FASB) 的這個改變可使投資人更容易評估企業的財務義務。

會計師事務所普華永道 (PricewaterhouseCoopers) 合夥人 Sheri Wyatt 表示，「這將影響所有企業的資產負債比。它們的帳面負債將超過以往。」

摩根士丹利預計，由於這個變化，非必需消費品產業的債務增幅最大，並且估計零售產業的槓桿率將從 1.2 倍增加至 3.4 倍。

根據國際會計準則委員會 (IASB) 的數據，美國上市公司的經營租賃將因此擴大達 3 兆美元。這些擁有大量經營租賃的企業包括零售商和餐館，以及租賃飛機、汽車和船舶的貨運公司。

它可能迫使投資人或數化基金改變它們衡量做出投資決策時使用的某些財務標準的方式。以債務與獲利或債務與權益的比率衡量的槓桿率，向來是評估企業風險時使用的基本數字。

在計算債務比率時，分析師和老練的投資人並不會真正忽視大量的租賃成本。多年來，它們一直通過將年租金費用乘以 8 倍來估算租賃資本，以獲得剩餘租賃成本的估計價值。然而，現在必須公布在資產負債表上的數字可能看起來與那些估計數大不相同。

摩根士丹利 股票策略師 Todd Castagno 表示，「我認為投資人將被迫適應新的指標，它他們可能會感到驚訝。企業公布的負債和資產可能與過去使用的臨時估計有很大不同。」

Castagno 說：「那些人們關注股票、觀察業績、篩選高質量股票的非常常見的指標，所有這些比率都將發生變化。」

量化基金將出現意外變動

企業槓桿率的變化將直接影響一些使用槓桿作為指標的量化基金。例如，MSCI Quality index 使用債務權益作為對企業進行排名的指標之一。如果企業的債務與權益比率因新會計準則而發生重大變化，可能會從指數中剔除。

Castagno 說，「根據依比率變化所定義的質量，不少量化基金的成份股會大幅調整。」

不過可以肯定的是，資產負債表上的額外負債不應對信用評級產生影響，因為它們已被考慮在內。

穆迪投資者服務公司 (Moody's Investors Service) 會計分析師 Kevyn Dillow 表示，「我們預計評級不會受到顯著影響。」「信貸質量沒有變化。穆迪對租賃義務的估計非常準確，因為我們根據公司的披露計算現值。」

依據不同數據供應商，會得到不同的數據。（圖：AFP）

數據供應商可能出現不一致性

由於資料處理的複雜性，部分數據供應商尚未將租賃負債納入企業的總債務數額，並且未來也不會。投資人將在不同的使用平台上得到非常不同的數字。

例如，Refinitiv 發言人表示，該公司不會將經營租賃視為美國企業的債務，僅作為資產負債表上的非債務負債，以「允許跨公司、市場和會計標準的報告明確可比」。對於根據國際財務報告準則提交的企業，主要是在歐盟、亞洲和南美洲，這麼做會將債務的負債增加。

彭博終端機已將租賃負債納入企業債務。

FactSet 則指出，它尚未更新早期採用者的數據，但將在下個財報季將經營租賃列入債務的一部分。

Castagno 說，「部分數據供應商正在調整，部分則不。根據引述的數據供應商不同，也將獲得非常不同的指標。我認為人們會特別注意這一點。」