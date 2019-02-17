美股一週展望─聽其言後要觀其行 關注Fed會議紀錄

聯準會 (Fed) 在 1 月下旬表示可能停止升息，讓市場平靜下來，但投資人正在關注其會議紀錄，試圖檢視 Fed 是否有任何跡象顯示可能會改變其寬鬆的道路。

富國銀行戰略總監 Michael Schumacher 說，「很難想像 Fed 在會議紀錄中也會和 Fed 主席鮑爾在記者會上發出相同的鴿派論調。我們的確認為會議紀錄應該是看空的。就常理而言，很難認為它會比 1 月 30 日的說法更溫和。」

在那次會議中，Fed 維持利率不變，並強調可能暫停升息週期。鮑爾在其 12 月的會議上表達了自己的看法，並強調 Fed 將在其資產負債表上保持靈活性。1 月會議紀錄將於週三 (20 日) 下午公佈。

對美中官員貿易談判的正面評論以及下週繼續談判的承諾有助於推動股市週五 (15 日) 上漲，並可能在未來一週繼續支撐市場。投資人也在關注商務部報告的更多訊息，如果它建議對歐洲汽車加徵關稅，可能會被視為市場負面因素。總統從週日 (17 日) 起有 90 天的時間來處理報告。

過去一週股市走高，即使週四 (14 日) 因 12 月零售銷售數據驚人疲軟而下跌。本週標準普爾 500 指數上漲 2.5% 至 2775 點，而道指升至 25883 點，全週上漲 3%。

在 12 月零售銷售報告下滑 1.7% 之後，沃爾瑪 (WMT-US) 週二 (19 日) 的財報將更形重要。零售銷售數據與零售商及其他披露假日銷售穩健的報告完全相反，因此沃爾瑪對目前以及第 4 季結束時所發表的評論將非常重要。

瑞銀全球財富管理交易策略主管 Vinay Pande 表示，「我們將密切關注此事，因為它代表了零售銷售數量。政府關門，加上市場下跌，每個人都在談論經濟衰退降臨。人們是否開始削減開支？這一切都是真的嗎？ 」

FactSet 數據顯示，第 4 季沃爾瑪的同店銷售額預計將成長約 3%，其每股獲利預計將持平至 1.33 美元。

在被視為可疑的零售銷售數據發布後，經濟學家將第 4 季成長預期下調至 2.5% 以下。高盛經濟學家指稱報告是個異常值，認為超過 1% 的跌幅無法解釋。

高盛表示，「一些特殊因素可能導致核心零售銷售下降，包括感恩節假期提前開始，12 月股市大跌以及政府開始關門。」

所以本週即將到來的經濟數據也很重要，包括週四的每週申請失業救濟人數，這個數字過去一週出現連三週上升。令人擔憂的是，申請件數上升可能是勞動市場放緩的早期預警跡象。

Pande 表示，「失業救濟金申請件數上升，在此同時就業成長和收入成長並未反映這個趨勢。」

週四 (21 日) 將公佈成屋銷售和失業救濟申請數據。

Pande 表示，過去一週股市突破本月稍早時的橫盤走勢，「上週我們才剛回到 11 月時的現狀。」他補充說 12 月的拋售有些過度。市場一直處於從價值上升和被特殊風險拖累之間的僵局，這些特殊風險包括貿易、關門威脅和其他地緣政治風險。

他說，「我認為天平稍微傾斜了一些。特殊風險的壞消息被一般的壞消息強化了。」

他表示，接下來的風險是投資人可能會將本週 Fed 的會議紀錄視為比預期更加強勢。

會議紀錄中可能會討論資產負債表縮減問題，部分交易商擔心這會減少市場流動性。

Pande 說，「Fed 改口自稱將靈活處理並不能算是巨大的讓步。今年年底前量化緊縮無論如何都將​結束。」他說，「我們有可能誤判了會議紀錄。」

Schumacher 表示，債券市場將尋找有關 Fed 可能會從其資產負債表中剔除哪些證券的詳細訊息，以及隨著其到期日到來，將重新購買來取代。

他說，「我們認為在會議紀錄公布後債市的最大動作可能就是資產負債表的構成基礎。它不必然一定是均衡數據，或 Fed 何時結束縮表。有人認為 Fed 應該縮短美國國債的到期日。這將造成更陡峭的曲線和更高的長債殖利率。」如果 Fed 確實表示它希望持有較短期證券，那麼 10 年期和 30 年期國債的殖利率可能會上升。