升息態度為何？Fed 官員談話大彙整 

週三 (13 日) 美國聯準會克里夫蘭分行總裁梅斯特 (Loretta Mester)、聯邦儲備銀行亞特蘭大分行執行長波斯蒂奇 (Raphael Bostic) 與費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 聯準會官員紛紛出席演說，發表對升息的看法，再次突顯聯準會轉鴿態度。

聯準會近期「鴿」聲嘹亮，主席鮑爾上月底表示：「升息理由已減弱，並指出他需要看到進一步升息的必要性，聯準會沒有預設的貨幣政策路徑。特別是隨著我們看到通膨數據變得微弱，我們將會有『耐心』地升息，觀察經濟是如何發展。」

聯準會主席鮑爾

克利夫蘭 Fed 分行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週三表示，薪資上揚對通膨影響抱持溫和態度，亦再次突顯聯準會對升息轉鴿態度。

一向視為鷹派的梅斯特週三在肯塔基大學演說時提到：「薪資上漲可能是積極的跡象，優點在於這並非是通膨壓力，而是符合生產力增長，與通貨膨脹數據保持一致。」

梅斯特認為企業庫藏股增加的看法也受到了經濟的影響，梅斯特受訪時提到：「美國整體經濟非常健康，去年經濟成長健康達 3%，所以希望企業能夠自己做出類似的決定。」

梅斯特今 (2019) 年沒有貨幣政策投票權，但其投票權將於明 (2020) 年恢復。

亞特蘭大聯邦儲備銀行執行長波斯蒂奇 (Raphael W. Bostic) 週三在都柏林舉行的銀行業會議題到，重點的是聯準會不要過快地莽撞行動，由於企業前景不確定性，這 (升息) 將無意中削弱美國經濟。

今年無投票權的波斯蒂奇稱：「企業間的緊張情緒，確實讓我了解了我們應該如何思考它，我們可以花時間去達到這一點。」

波斯蒂奇上月表示聯準會今年可能最多需要一次升息，週三 (13 日) 波斯蒂奇仍維持己見，稱如果今年經濟成長 2.5%，預料仍有升息的機率。

明年才具投票權的費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 週三表示，對經濟的預期顯示美國央行今年和明年可能會繼續升息。

哈克提到：「我個人認為，2019 和 2020 年升息是合理的。」，預計美國 GDP 今年將略高於 2% 的年增率，然後在 2020 年放緩至 2%。預測今年前幾個季度成長將非常緩慢 (近乎 1.5%)，然後接著將增長。

哈克稱：「由於通膨溫和、勞動力市場持續走強、下行風險非常小，未來幾年預料將達穩健而溫和的經濟成長，當然還是有些不確定性因素，我仍然在觀察與等待。」