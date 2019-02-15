數據飄忽不定 Fed跟著搖擺 投資人昏頭轉向

本週有三大主題，讓投資人如臨大敵：貿易談判，美國政局，及最近的經濟問題。

至於貿易談判，由於達成協定有望，股市近來上漲。週五中美貿易協商結束後，美國財長梅努欽發布推文，談到一項廣泛協定，及具有成果的會議，似乎讓市場氣氛平靜了許多。

有關部份政府關門，恐已不再是擔憂。但傳言川普總統可能宣布緊急狀態，則使得他與國會之間，緊張依舊。

談到經濟，美國週四公布 12 零售銷售大幅下降，使得股市飽受壓力。

UBS 銀行分析師杜納文 (Paul Donovan) 說：「昨日公布的 12 月零售銷售劇降，讓股市大感訝異。其實投資人大可不必在意，因為零售業的 1 月就業情況，為 30 年來第二好的 1 月數據，與 12 月的零售銷售數據，迥然不同。」

然而 Principal 全球投資公司分析師莎哈 (Seema Shah) 態度並不樂觀。她說，由於美國央行根據數據決定政策，所以投資人得適應數據引發的波動走勢。

她並指出：「由於 Fed 立場並非明確，目前的股市缺少方向。Fed 觀望數據的態度，意味股市波動將會增加，走勢可能大幅震盪。」

莎哈憂心，股市可能由過度悲觀，轉變成過度樂觀，也可能低估了全球景氣下滑的壓力。Fed 主席鮑爾的觀點由鷹派轉變為鴿派，讓她對股市有所期待，她却並不期望目前的這波漲勢還能持續太久。

她說：「如果當下的經濟真的如此疲弱，企業獲利轉差將為股市壓力。若 Fed 換成鴿派立場，只是想支撑股市，則通貨膨脹與升息的擔憂可能重燃。儘管 Fed 的語氣已由鷹派轉為鴿派，股市的波動可能依舊不變。」