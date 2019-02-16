〈鉅亨看世界〉明日之星「智慧衣」

在手機這個全球最多銷售量的電子產品成長遇到瓶頸後，各家科技大廠極積尋找下一個破「億級」銷量的科技應用。而「智慧衣」成了各家科技大廠相繼投入研發的市場，也期待能成為下一個億級應用的新星。

想像一下當你走在路上要使用電話時，只要在衣袖上隨手一滑，就能開啟播打或收聽電話的功能；或是在運動時，心跳、呼吸、熱量消耗等生理訊號，都被身上穿的衣服記錄下來，自動傳送到電腦中彙整，且當身體負荷超過臨界值時，衣服也能做出適當提醒。能結合這些科技功能，這就是外界所稱的「智慧衣」。

歐、美、亞知名大廠爭相投入

根據美國 Markets & Markets 預測，2020 年全球智慧型紡織品市場規模可達 47.2 億美元。同時，從近幾年 CES 的發展趨勢中，智慧衣越來越受到市場矚目。包含 Nike、Adidas、Under Armour 等國際運動品牌，甚至 Apple、Google 等科技業，都在研發「智慧衣」。

圖: AFP

蘋果

蘋果將 Apple Watch 結合醫療應用後，也有意朝向「智慧衣」發展，將其與 Apple Watch 相結合，達到更全面性的醫療與健康功能。

目前蘋果已著手研發智慧織品，將其與微型化的電路系統整合，結合成具有電路系統功能的智慧織布。其相關電路系統包括電阻器、電容器、電感器、連接器、LED、MEMS 麥克風、壓電元件、壓力感測元件、溫度感測元件，或是加速度計等。

從上述各類元件來看，只能在手機上能看到的零組件，都能應用在「智慧衣」身上。更不用說，在這些智慧織品內搭載 CPU、系統級晶片、或是無線通訊元件等。

此外，蘋果也開發一套先進導航系統，可依照外部環境蒐集感測數據，透過觸控介面輸出輸入相關數據，藉此讓盲人與外部環境互動，達到行進間避免碰撞的目的。

圖: AFP

Google

創意無限的 Google 更早在 2016 年與 Levi’s 合作推出智慧夾克。該夾克是最初階的商用智慧衣，消費者可以在特定的區域內利用手勢操控手機。同時此夾克也具備導航功能，利用預先設定好的路線，再針對夾克指定操作，手機 Google Map 將自動啟動導航。

圖: AFP

三星

韓國三星也不落人後，看上「智慧衣」這塊大餅。去年三星就為參加平昌冬季奧運的韓國選手研發出一款智慧衣「Smart Suit」，將選手的動作資訊即時傳送給教練，以精確掌握各項訓練數據。

該款智慧衣搭載感測器，能辨識腰部、大腿、小腿，總共 5 個地方的動作，藉此檢測、計算出各個角度及相互之間距離。此外，教練當看到選手姿勢錯誤時，可以利用按鈕將訊息透過選手手環告知錯誤處，做到即時修正效果。

智慧衣發展條件還不成熟

以目前商用的「智慧衣」來看，還無法吸引消費者目光，主要在於新亮點不足，很多新的科技創意都還在研發階段，從最上游的 IC 設計，到下游電子零件配合等，都還沒發展出一個完整的配套措施，或是說目前「智慧衣」只適合在特定領域使用上。

其次，「智慧衣」還沒有一個國際標準，在沒有標準之下，「智慧衣」與各硬體相連結就會出現問題，好比買 MS 電腦，就無法用 ios 系統一樣。

因為「智慧衣」是整合紡織、電子、光電、通訊等不同領域，而各領域又要再結合電子感測與後端回饋服務。因此「智慧衣」不光只是一堆電子感測元件放入衣服內那麼簡單，各廠之間是需要時間磨合。

最後則是售價。價格永遠影響供需。在目前「智慧衣」沒有亮點之下，消費者唯一考量就是價格，普遍來看目前推出的「智慧衣」價格都偏高，沒有誘因吸引消費者購買，形成叫好不叫座的情況。

不過，「智慧衣」或許再等待數年，到時成本下滑，並能提供更多元的智慧服務後，每年破億的銷售數量或許不是夢。