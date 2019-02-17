若美中達成「真正的」貿易協議 美銀：美股可望再創新高

根據《彭博社》報導，美國銀行 (Bank of America) 推估，若美中兩國達成「真正的」貿易協議，標普 500 指數可望超越去年 9 月的歷史高點(2930 點)，再創新高。

美銀策略師 Savita Subramanian 認為，美中貿易談判，可能出現「實質協議」、「部分協議」，或「全面開戰」等 3 種結果。

所謂「實質協議」，是指美國取消先前對中國加徵的關稅，且中國承諾，進口更多美國商品、強化智慧財產權保護，並消除美國公司進入中國市場的壁壘和關稅；在此情況下，標普 500 指數有機會上漲 5% 至 10%，再創新高。

「部分協議」是最有可能出現的情形，部分問題獲得解決，且有利美國企業；短期內，美股將面臨些許賣壓，但仍可維持平穩。

至於「全面開戰」，則是美國將價值 2000 億美元的中國輸美商品關稅，從 10% 提升至 25%，且中國隨即祭出報復措施；屆時，標普 500 指數恐重挫 10%。

Subramanian 稱，若今年的關稅措施，回歸貿易戰前狀態，標普 500 企業的獲利，可望增加約 1%。

上週五，中國國家主席習近平指出，貿易談判已取得「重要階段性進展」；美國總統川普亦稱，談判順利且極富成效。

本週，美中兩國將於華府，展開新一輪貿易談判。