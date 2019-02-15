彭博經濟學家：中國PPI和CPI拉響「通膨放緩」警報

彭博經濟學家曲天石和彭博亞洲首席經濟學家舒暢撰文稱，中國 1 月份生產者價格上漲速度急劇放緩且低於預期，引發了對通膨放緩的擔憂。消費者價格漲幅同樣放緩，與彭博經濟研究對中國春節長假相關需求會推動物價溫和回升的預測相抵觸。工廠價格漲幅的快速下滑可能對企業利潤造成壓力，減少償還債務或提高工資和增加投資的餘地。

中國 CPI 和 PPI 漲幅

1 月份 PPI 年增率上漲 0.1%，低於從 2018 年 12 月的 0.9%，延續了去年 6 月以來的放緩走勢。這主要是上游價格大幅下跌所致。市場普遍預期為上漲 0.3%。

總體 PPI 年增率上漲 1.7%，連續第二個月低於 2%，且低於去年 12 月的 1.9%。這要歸因於食品價格漲勢疲軟以及燃料價格下跌。市場普遍預測為上漲 1.9%。

特別是生產者價格面臨的下行壓力，可能會繼續保持強勁勢頭。這在 2016 年至 2018 年初因供給側改革而推高了的上游價格中可能體現得最為明顯。當前情況下，鑒於經濟成長放緩，需求對價格的支撐較為疲弱，不過預期中基礎設施支出的成長可能會在未來幾個月產生影響。

如果生產者價格上漲速度放緩 (有可能變成通縮) 的情況持續下去，就會對對貨幣寬鬆措施產生影響。 中國人行肩負的物價穩定使命更加強調 CPI。然而，PPI 持續下降對企業盈利能力的擠壓可能會抑制民營部門的投資和經濟活動，這無助於穩定和可持續的復甦。

數據詳情：

月增率來看，CPI 上漲 0.5%，主要是受到春節假期的影響。

年增率來看，整體 CPI 漲幅遜於預期主要反映了食品和能源價格漲幅的下降。食品價格年增率漲幅從 12 月的 2.5% 放緩至 1.9%。與此同時，交通工具用燃料價格年增率大跌 6.1%，而 12 月份降幅為 0.5%。

核心 CPI(不包括食品和能源) 年增率漲幅從 12 月的 1.8% 微升至 1.9%。

服務價格保持較強勢頭，年增率上漲 2.4%，高於 12 月的 2.1%。這主要得益於家庭服務 (7.6%)、教育服務 (3.3%) 和醫療健保服務 (2.7%) 價格的上漲。旅遊價格上漲 5.2%，反映了春節長假期間的旺盛需求。

PPI 月增率下降 0.6%，降幅低於 12 月的 1.0%。這與製造業採購經理指數中的產出價格分類指數走勢是一致的，後者從 12 月的 43.3 上升至 1 月份的 44.5。

大宗商品價格重挫是 PPI 漲幅放緩的主要原因。繼 12 月份年增率下跌 2.7% 後，1 月份鋼材價格又下跌了 2.9%。原油價格仍然承壓，年增率下降 5.0%，上月降幅為 6.1%。

未來展望：

由於去年春節落在 2 月份，比較基數較高，總體 CPI 未來幾個月可能會繼續承壓。不過，從核心 CPI 來看，CPI 長期而言應會保持在較為穩定的水平。

另一方面，低迷的大宗商品價格、供給側改革提振因素的消散以及較高的比較基數可能會繼續令 PPI 承壓。鑒於全球對成長的擔憂，大宗商品需求可能不會增強到足以支撐價格的程度。