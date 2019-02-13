中國經濟放緩風暴來襲 財長盯行庫對陸曝險風控

中國經濟成長放緩與債務違約風暴，恐增加金融體系曝險；財政部今 (11) 日召集九大公股行庫召開第 4 季業務會報，財長蘇建榮特別叮囑公股行庫，要留意大陸曝險與風險控管。

根據中國官方媒體發布，今年第 1 季經濟成長，恐降至 6%，比 1997 年亞洲金融危機、2008 年全球金融海嘯還低，由於八大公股行庫在大陸都有設點，且以企金業務為主，讓負責督導公股業務的財政部不敢掉以輕心。

今日的例行業務會報由財長蘇建榮主持，由九大公股行報告去年業務重點與成果，並由第一金投信與華南永昌證券分別就「國際私募股權基金實質資產策略」、「ETN 產品介紹」進行專題報告。

根據與會人士轉述，財長蘇建榮會中提及，中國今年經濟成長放緩，第 1 季經濟成長率恐降至 6% 以下，財長特別提醒公股行庫要特別留意在大陸的曝險與風險控管。

公股行庫主管表示，目前公股行在大陸分行業務全以企金授信業務為主，一旦大陸經濟成長放緩，恐進一步衍生授信違約並影響銀行授信資產品質，儘管目前公股行庫在中國曝險都在安全範圍內，但仍要慎防潛在授信風險。

根據金管會統計，到去 (2018) 年第 3 季止，公股行庫對大陸授信曝險均低於 1 倍，符合法令規範，全都在安全範圍內。

事實上，不只財政部緊盯國銀大陸曝險，金管會也針對大陸曝險訂定控管措施，金管會主委顧立雄日前曾說，國銀對大陸曝險額度占淨值比只要超過 8 成，金管會就會要求注意授信及投資品質。

根據金管會規劃，針對國銀大陸曝險祭出三項管控措施，包括：曝險額不得超過淨值一倍、增提備抵呆帳、新產生逾放就要立即轉銷呆帳。

