要做好過冬準備 滴滴宣布裁員15% 約2000人沒頭路

中國網路叫車服務平台滴滴出行，今 (15) 日宣布裁員 15%，估計有 2000 人將因此失業；滴滴執行長程維表示，要「做好過冬準備」。

內部流出文件顯示，2018 年，滴滴出行持續虧損，全年虧損總額達人民幣 109 億元。

去年滴滴出行光是用於補貼司機的開銷，就高達人民幣 113 億元。

陸媒報導稱，滴滴週五上午舉行月度全員會，程維除宣布裁員外，也強調，將對非主要業務進行「關、停、併、轉」。

程維指出，2019 年，滴滴會聚焦本業，業務重組後，將對職務重疊、績效不佳者，進行裁員，比例達 15%，涉及約 2000 名員工。

程維強調，滴滴的安全水準仍不夠，面對日益複雜的市場環境，安全和效率，將成為滴滴邁向國際化的關鍵字。

滴滴總裁柳青說，關於「抽成」、「補貼」等較具爭議性的問題，公司正在思考合適的業務模式，希望激勵優質司機；此外，遇到運量高峰期時，也要能有效調度載運率，滿足乘客需求。

中國對網路叫車的管制趨嚴，導致許多司機抱持觀望態度或轉行，滴滴只能持續採取補貼措施，維持供給。

滴滴資料顯示，春節期間，叫車尤其困難，從小年夜至初六，叫車成功率僅 6 成左右，叫車 10 次，平均有 4 次叫不到。

雖然裁員幅度達 15%，但今年滴滴將在安全技術、產品、線下司機管理，以及國際化等重點業務上，增加投資，預計招聘 2500 人，2019 年底，員工總數應可較去年底持平，維持在 1 萬 3000 人左右。