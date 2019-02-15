中國1月CPI年增1.7% 漲幅為2018年1月以來新低

據中國國家統計局週五 (15 日) 公布，1 月全國居民消費價格 (CPI) 年增 1.7%，低於預期，為 2018 年 1 月以來最低，去年 12 月的 CPI 為 1.9%。

與此同時，1 月全國工業生產者出廠價格 (PPI) 年增 0.1%，也低於預期的 0.2%，去年 12 月為年增 0.9%。

分項來看，1 月 CPI 中，城市上漲 1.8%，農村上漲 1.7%; 食品價格上漲 1.9%，非食品價格上漲 1.7%; 消費品價格上漲 1.3%，服務價格上漲 2.4%。

與前月相比，CPI 上漲 0.5%。其中，城市上漲 0.5%，農村上漲 0.4%; 食品價格上漲 1.6%，非食品價格上漲 0.2%; 消費品價格上漲 0.4%，服務價格上漲 0.6%。

統計局指出，CPI 月增 0.5% 主要受到了節日因素影響。其中，食品價格上漲 1.6%，漲幅比上月擴大 0.5 個百分點，影響 CPI 上漲約 0.31 個百分點；非食品價格由上月下降 0.2% 轉為上漲 0.2%，影響 CPI 上漲約 0.19 個百分點。

與去年同期相較，在食品中，鮮果、鮮菜和水產品價格分別上漲 5.9%、3.8% 和 1.2%，羊肉、牛肉和雞肉價格分別上漲 12.7%、7.9% 和 5.8%，上述六項合計影響 CPI 上漲約 0.34 個百分點；豬肉價格下降 3.2%，降幅比上月擴大 1.7 個百分點。在非食品中，教育文化和娛樂、醫療保健、居住價格分別上漲 2.9%、2.7% 和 2.1%，合計影響 CPI 上漲約 1.0 個百分點；汽油和柴油價格分別下降 6.2% 和 6.5%，連續 2 個月下降。