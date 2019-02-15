通膨低迷之際 新興經濟體央行重新考慮利率路徑

全球通膨疲軟之勢將給新興市場帶來額外衝擊，令央行面臨遠離升息傾向的壓力。

在通膨壓力放緩之際，過去一個月，摩根大通把對 10 個新興市場央行的貨幣政策預期調整至偏寬鬆，美國銀行預計決策者將釋放 2009 年以來最為鴿派的聲音。

而就在僅僅兩個月前，野村控股稱談論新興經濟體經歷通縮已經不再顯得「瘋狂」了。

這個主題在亞洲已最為顯著，印度 1 月份消費者價格增速下滑，保持在遠低於印度央行目標的水平，這也證明了上周該央行意外降息的合理性。

好消息是，與許多其他工業經濟體不同，新興市場基本都具備應對通膨壓力減弱的良好準備，部分原因在於許多經濟體去年已經升息，因此有回旋的余地。這種餘地在實際利率中顯而易見。

「新興市場的實際央行利率依然非常高，」NatWest Markets Plc 的全球戰略主管 James McCormick 本周在報告中表示。「高殖利率新興市場的降息，反映出的是相對強勢和改善的金融環境，而不是相反的情況。」

Chetan Ahya 等經濟學家周五在報告中稱，摩根士丹利預計其追蹤的新興市場中，有 80% 通膨率低於 10 年平均水平。摩根士丹利預計，這些央行中將有 70% 不是維持政策利率不變，就是會降息。