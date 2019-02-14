新興股市吸金功力驚人 投信點名看好新興亞股

新興股市堪稱今年相對受矚目的市場，根據統計，全球新興市場基金今年來累計淨流入 153.92 億美元，已達 2018 年全年度吸金的逾八成，富達投信表示，將股債部位從原先的中立調高到加碼，同時減碼現金，股市部分看好新興亞股、美股與日股等投資部位。

富達投信認為，股市遭過度賣超時，可視為買進風險性資產的時機，中國激勵政策及聯準會暫停升息，可望激勵股市表現，但各區股市擁有不同的吸引力。

以陸股來說，中國釋出連串的激勵政策，印度為提振經濟而降息，整體而言，亞太區長期成長前景依然正面，通膨溫和，且估值具投資吸引力，因此將新興亞太股市列為加碼。

富達投信認為，由於美元前景趨軟，加上聯準會升息速度減緩，中國不斷釋放利多激勵措施，加上油價位於低檔，上述原因都讓新興市場股票的投資評價誘人。

至於美股部分，富達投信則認為，美股歷經前一波的大幅修正，加上美國經濟表現優於其他成熟國家，使得美股估值更有吸引力相較其他地區，尤其看好「價值股」勝過「成長股」。

主要是目前估值具吸引力，且有潛在上漲空間，即使股市發生明顯的重新評價，也會是最具防禦的產業。然而，我們對價值陷阱風險敏感，將密切監控金融股脆弱的訊號。



摩根多重收益型產品經理陳若梅指出，從吸金動能來看，全球新興市場吸金功力一流，統計全球新興市場基金今年來累計淨流入 153.92 億美元，完全制霸其他股票基金類型，更高達 2018 年全年度吸金的逾八成，堪稱 2019 年搶錢急先鋒。

陳若梅表示，國聯準會 (Fed) 最新會議如預期維持利率不變，會後聲明刪除「逐步升息」，改以「保持耐心」面對未來的調整，並暗示資產負債表的縮減路徑具有靈活性，引領市場預期未來 12 個月 Fed 將維持利率不變。

而 Fed 有望放緩升息步伐，也壓抑美國公債殖利率和美元走勢大幅拉升的可能，並為去年遭到超賣的新興市場帶來投資轉機，也吸引國際資金對新興市場重燃熱情。