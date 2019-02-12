新興市場債今年有看頭

2018 年，由阿根廷與土耳其引發的貨幣危機，挑戰投資人對新興市場信心，新興市場債券基金面臨資金流出，價格也一度下跌超過 10%。回顧過往新興市場債券表現，「鉅亨買基金」認為新興市場債券特色是回血快速，大跌後往往有好表現，偏好配息基金的投資人，可考慮逢低加碼新興市場債券基金。

1. 經歷去年大跌，新興市場債前景光明

新興市場債大跌逾 10% 後表現亮眼

資料來源：Bloomberg，採美銀美林新興市場債券價格指數，「鉅亨買基金」整理；資料期間: 1991-2019。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

從新興市場債券價格指數於 1991 年編纂以來，新興市場債券價格共經歷過 7 次顯著下跌期間（下跌幅度超過 10%），每次下跌後都是絕佳買點。當近 12 個月新興市場債券價格下跌超過 10% 時買入，後半年平均上漲 6.7%、上漲機率為 84%；後一年平均上漲 13.6%、上漲機率高達 94%（此處僅計算價格報酬率，若加計配息，報酬率將更高）。截至去年 12 月，新興市場債券近 12 個月價格下跌 9.9%，近雙位數的跌幅，提供投資人絕佳進場機會。

2. 不怕下跌，新興市場債券反彈超快

先前提及新興市場債券價格共經歷 7 次顯著下跌期間，若加計配息，新興市場債券跌幅超過 10% 期間只剩三段，分別是 1994 年、1998 年與 2008 年。儘管新興市場債券於下跌期間經歷了 20% 至 35% 的巨大跌幅，但藉由高配息與價格迅速上漲的特色，分別只花了 9、18 與 8 個月就回到先前高點，反彈速度遠快於其他風險性資產（以標普 500 為例，為了回到 2002 年與 2007 年的高點，分別花了 49 個月與 58 個月）。

新興市場債券回血速度快

資料來源：Bloomberg，採美銀美林新興市場債券總報酬指數，「鉅亨買基金」整理；資料期間：1991-2019。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 新興市場不可同日而語

新興市場外匯存底遠高於過往

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理；資料日期：2019/1/23。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

除了跌出買點與反彈快速等優點外，新興市場債券另一支撐為基本面的改善。過去新興市場債券為人詬病的是新興市場國家政策不穩定、央行不獨立，違約機率較高。「鉅亨買基金」依照摩根新興市場債券指數權重（採權重前 12 名，總計佔新興市場債券指數的 50.4%），加權計算新興市場國家外匯存底，發現新興市場外匯存底金額由 1998 年的 130 億美元，大幅增加至如今的 1,882 億美元，新興市場外匯存底成長超過 14 倍，但同期新興市場債券金額只增加近 6 倍，新興市場償債能力遠優於過往。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

股債要分開，新興市場債不能少

我們認為 2019 年市場波動度將高於去年，建議投資人勿單押股票型基金，債券型基金也是資產配置重要一環。而債券型基金中的新興市場債券基金，經歷去年價格的大幅下跌後，目前適合投資人當做債券配置中的要角。

鉅亨精選基金

>> 鋒裕匯理新興市場債券 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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