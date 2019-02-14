俄股漲勢兇猛，三面向看後市

俄羅斯股市今年以來累積上漲近 14%，表現居全球主要國家股市前段班。經歷如此兇猛的漲勢後，不少投資人擔心股市漲勢是否到盡頭，已經進場的投資人該不該繼續持有？觀望的投資人可否進場？「鉅亨買基金」帶你從三個角度，分析俄羅斯股市前景。

1. 大漲之後，俄羅斯股市仍屬便宜行列

俄羅斯股市仍不貴

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，分別採標普 IPC、富時南非綜合、恆生國企、俄羅斯 RTS、泰國曼谷 SET、巴西聖保羅、印度 SENSEX、印尼雅加達綜合與富時馬來西亞指數；資料日期: 2019/2/13。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

若比較新興市場股市指數主要組成國，可發現俄羅斯股市今年以來漲幅只低於巴西的 14.22%，短期過於強勁的表現，似乎暗示俄股未來潛在漲幅將低於其他國家。我們認為此論述邏輯只存在於價格已經過高的股市（例如馬來西亞、印尼與印度等國家，本益比都超過 20 倍以上，同時目前本益比也都比過去 10 年平均值高出近 1 個標準差），俄羅斯股市目前本益比只有 7 倍，遠低於其他新興市場國家；而與自身歷史水準相比，目前本益比仍較過去 10 年平均低了 0.1 個標準差，雖不如墨西哥與南非般便宜，但也屬於較便宜的國家。

2. 股利率高又成長快，吸引投資人目光

除了目前股價仍不貴之外，俄羅斯股市另一優點就是超高股利率。下圖為主要新興市場國家股利率比較，俄羅斯股市以 5.5% 的超高股利率居冠，且近 5 年股利率成長幅度同樣也是新興市場最高（平均每年股利率成長率為 13.1%）。根據傳統股價計算公式，股價便是未來股利的折現值之和，股利越高且成長越快，就代表股價潛在上漲空間越大。

俄羅斯股利率居主要新興市場國家之冠

資料來源：Bloomberg，採用指數如上表，「鉅亨買基金」整理；資料日期：2019/2/13。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 全球經濟觸底？油價迅速反彈

全球經濟有改善跡象

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理；資料日期：2019/2/13。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

要評估俄羅斯股市前景的最後一個因素，便是俄羅斯經濟命脈的油價，而油價高低則受到全球需求的影響。去年 10 月後，由於中美貿易摩擦、全球經濟數據惡化、美國延後對伊朗制裁等原因，投資人預期全球原油供需將再次失衡，布蘭特油價從每桶 86 美元一路下跌至每桶 50 美元，俄羅斯股市同樣由近 1,200 點跌至 1,050 點。今年以來，去年下跌的眾多原因開始消失，中美貿易談判露出曙光、全球經濟數據開始轉佳，對於全球需求的樂觀預期再次推升油價，若全球經濟數據能維持目前改善趨勢，油價與俄羅斯股市都將受惠。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

新興市場股搭配俄羅斯股市

在美國聯準會態度轉趨鴿派的當下，資金可望繼續回流新興市場股市，建議投資人以整體新興市場股票型基金為主，搭配跟隨油價上漲的俄羅斯基金，避免資產集中在單一國家帶來的風險。

鉅亨精選基金

>> 法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元)

>> 貝萊德新興市場基金 A2

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

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