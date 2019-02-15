邊境市場開年大回春 肯亞今年以來大漲16% 漲幅居全球第三

肯亞股市今年以來在當地內資回流下大漲 16%，寫下 2013 年以來最佳的開年表現，成為全球漲幅第三大的股市，表現之佳，僅次於阿根廷和埃及。

肯亞 2016 年 8 月實施商業利率上限帶動債市殖利率下跌，在回報率受限下，債市大失吸引力，加上去年股市暴跌 18%，使得肯亞股市在低檔重新吸引內資進場。

肯亞股市今年以來寫下 2013 年以來最大開年漲幅。(來源：Bloomberg)

ICEA 獅子資產管理負責監管內羅畢約 13 億美元資產的研究負責人 Judd Murigi 表示，肯亞股市歷經 2018 年底修正，估值偏低非常具有吸引力；美國升息速度放緩、市場對解決貿易爭端抱持樂觀態度，風險偏好回溫的氣氛下，也有助於吸引買家。

不過，根據資本市場監管機構的數據，肯亞股市繼 2017 年淨流出 1.16 億美元後，去年持續淨流出 2.8 億美元，儘管今年開年以來股市大漲 16%，但外資仍在觀望，今年一月賣超 1300 萬美元，周轉率高達 80％以上。

Genghis Capital Ltd. 研究部門主管 Joy D' Souza 表示，外資淨流出的情形有可能轉向，因為今年肯亞不致再因大宗商品價格波動而受拖累，而且和即將舉行大選的尼日和南非等市場相比，也不致出現大幅政治動盪。

D' Souza 並指出，肯亞股市比其他邊境市場 (frontier markets) 更具吸引力，主要因為該股市大多數主要股票仍然低於公允價值。

但是從技術面來看，漲幅已大的肯亞股市可能已經見頂，1 月下旬以來，14 天相對強弱指數 (RSI) 已經超過 70，正處於 2013 年 11 月以來的最高點，技術面預示指數急漲後準備拉回整理。