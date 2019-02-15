日EV新創公司FOMM 在泰國量產換電式超小型EV

日本川崎市的電動車 (EV) 新創企業「FOMM」，於 2019 年 2 月在泰國開始量產超小型電動車「FOMM ONE」。這是該公司首款量產車型，可乘坐 4 人，最高時速約 80 公里，續航能力約 160 公里，售價為 66 萬 4000 泰銖 (約折合新台幣 67 萬元)。電池採用類似 Gogogro 的更換方式，全車使用 4 顆電池，整個更換作業只需 5 分鐘左右。

FOMM ONE 所使用的 4 顆電池，每顆重達 30 公斤，4 顆合計 120 公斤。在車輛的左右各有 1 顆，在車輛後方裝有 2 顆。更換電池時，在專用的換電站，由工作人員使用專用的推車來進行電池交換。整個作業時間只需要 5 分鐘，比起一般電動車的充電方式，至少節省了 5 倍時間。

FOMM ONE (圖：翻攝自 FOMM 官網)

FOMM 代表董事兼 CEO 的鶴卷日出夫表示，「這是在都會用的小車，長距離駕駛容易讓駕駛人感到疲勞。加上評估電池成本後，目前的巡航距離 160 公里是最恰當的」。由於電池的更換作業所需時間不長，車輛在使用的便利性，也優於一般充電式 EV。鶴卷 CEO 認為，「在未來，電池交換平台有很大的可能會共通化」。

FOMM ONE 還有一個最大特徵是，他完全防水。由於車重只有約 445 公斤 (不含電池)，在積水超過 70 公分時，它還可以飄浮在水上。在水中，可以非常緩慢的速度前進。但是該公司強調，FOMM ONE 並非是一輛水陸兩用車，它的漂浮功能只是為了應付緊急情況，像是在遭遇洪水等特殊狀況。

鶴巻 CEO 曾在豐田汽車 (7203-JP) 旗下的車體製造廠「豐田車體」，參與超小型 EV「COMS」的企劃及開發，本身具有工程背景。在 2013 年設立了 FOMM，看中電池更換方式的便利性，持續進行相關技術的研發。

鶴卷 CEO 認為採用電池更換方式有 3 大優點：

可避免為了充電，而造成車輛使用時間的減少。 隨著科技的進步，可對電池進行改良。 使用的電池可以應用在其他用途，降低車輛購入成本。

以目前 FOMM ONE 的車價，在泰國可以買到福特的皮卡 (Pickup)。鶴卷認為，在未來隨著銷量增加，和擴展到亞洲其他市場後，車價可望降到 1/4 左右。