元山擺脫尚朋堂包袱1月營收創高 法人估今年EPS挑戰2.5元新高

元山 (6275) 營運主要分成熱傳跟家電兩大事業部，營收佔比各約 5 成。其中，熱傳產品應用以車用為最大宗，佔比達 3 成以上，其餘 6 成多則包括工業設備、綠能、醫療等。結束中國尚朋堂之後，元山目前各事業體營運健康，已無虧損事業單位，另外更能集中管理資源，提高營運效率。在家電部門方面，尚朋堂過去一直是元山大陸營運包袱，不過去年首季已正式處分尚朋堂，雖然受到提列無形資產、庫存減損 9596 萬元，導致去年 Q1 每股虧 1.1 元，出售中國尚朋堂商標權及該商標全部商品，Q2 再提列損失認列 1000 多萬損失，後續則毋須再認列。但就如同 2015 年時的岳豐提列資產減損，頗有利空不跌的味道。去年低點 13.7 元可望是股價展開長多旅程的起漲點。



1 月營收 2.89 億元，創下歷史新高，年增 17.75% 月增 52%，少了尚朋堂業務，元山 1 月營收仍創新高，顯然其他業務已能彌補尚朋堂的營收貢獻。



展望今年，在官田 (車用 + 家電，去年底投產) 及東莞廠 (車用 + 工業設備用，今年 Q2) 陸續投產，今年產能約可大增 4 成，是未來獲利主要成長動能。



此外，元山出售上海廠房貢獻挹注今年獲利，預估今年應可全數交割並認列利益，處分金額以合理市價推估約在 5000～6000 萬人民幣，法人估對元山今年 EPS 可望貢獻 0.5 元。



少了尚朋堂拖累，多了業外廠房處分挹注，加上車用訂單滿載且官田廠啟用，法人估元山今年 EPS 可望挑戰 2.5 元，創歷史新高。



元山掛牌以來最高股價曾在 2007 年見到 46.05 元高點，之後在尚朋堂拖累之下，營運表現平平，過去 10 年來股價長期維持 10～20 元區間箱型，如今擺脫包袱，今年營運振翅高飛，股價若能脫離 10～20 元區間箱型，將可望出現嶄新格局，未來可望複製岳豐 (6220)2015～2017 年的漲升模式出現倍數漲幅。



短線均線糾結後全數翻糾結後全數翻揚形成助漲效果，且周 KD 持續開口向上，意味著著目前仍處於中多階段，更值得注意的是，月 KD 剛自低檔形成黃金交叉，且 MACD 由負轉正，股價不但守穩長天期均線之上，長期上升趨勢線角度也有逐漸變陡的跡象，似乎也正意味著今年是元山多頭振翅高飛的重要一年。