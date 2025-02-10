元山1月營收月增1.5% 高雄仁武廠Q4啟用

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-10 11:56

‌



元山 (6275-TW) 公告 1 月營收 3.09 億元，受惠訂單穩定挹注及年前拉貨，月增 1.49%。另外，高雄仁武新廠主建物進入最後完工階段，最快第三季設備產線開始進駐，預計第四季落成啟用。

元山 1 月營收 3.09 億元，月增 1.49%，年減 15.78%。受惠訂單挹注及年前拉貨，帶動元山 1 月營收較去年 12 月成長，不過去年同期因認列遞延訂單造成基期較高，使得 1 月營收呈現年減。

‌



元山積極擴充產能，高雄仁武廠主建物進入最後完工階段，最快第三季產線開始進駐，同時規劃自動化產線，預計第四季落成啟用，未來將作為營運總部、研發中心、車用和高階散熱風扇與模組的製造中心。

此外，隨著美國加強課徵關稅，元山為配合客戶需求，今年啟動泰國生產據點建置計畫，進一步擴大生產營運規模、增加產能彈性調度空間。

展望今年，元山指出，高階運算系統將成為今年主要成長動能，隨著中國 AI 模型 DeepSeek 出現，可望刺激全球 AI 應用發展，加速落地普及時程，進而推升邊緣化裝置升級。另外，AI 高效能運算對散熱需求高，也有助高階 IT 與電競市場升級散熱風，元山樂觀看待。