年後壓歲錢理財夯 台新銀兒童帳戶開戶數增8成

農曆春節期間，對於孩子收到的壓歲錢，多數父母會協助孩子做一些理財規劃，根據台新金 (2887-TW) 旗下台新銀行大數據統計，台新銀行近 2 年 YBO (Young Banker Officer)兒童會員開戶數，在農曆新年假期結束後呈現明顯增加的態勢，統計年後 30 天的開戶數，較其他月平均開戶數多出 8 成，且該期間新開帳戶的平均投資金額也相較其他月份平均數多出 5 成。

對此，台新銀行客群經營處副總經理史筱平表示，針對孩童在農曆春節領到的壓歲錢，民眾在協助孩子挑選往來銀行時，除了考量地緣方便性外，有愈來愈多的父母也會將專業與服務列為評選重點，台新銀行為孩童所推出的兒童會員制度，就受到相當多父母親的青睞。

史筱平指出，台新銀行為孩童推出的兒童會員有專屬的理財營，藉以協助孩童從小接受合宜的理財知識並建立正確的金錢觀，此外，台新銀行也為兒童會員推出籃球營等，用專業與服務陪著孩童成長。

至於如何幫小孩的壓歲錢適當的理財，史筱平建議，可考慮定期定額基金或優利定存專案；台新銀行 2 月即推出定期定額基金限定折扣活動，即日起至 2 月 27 日止，持網站優惠碼至各分行申購指定的定期定額基金，2 人可享手續費終身 2 折、3 人以上可享手續費終身 1.68 折優惠；除了小孩的壓歲錢外，全家人都可一起理財同享折扣優惠。

在優利定存方面，台新銀行也推出臺外幣優利定存專案，新臺幣定存最高階年息可達 1.88%，外幣則有美元、人民幣與澳幣提供選擇，美元六個月期專案平均利率 3.5%，還可預約減降本金使資金運用更具靈活性。

壓歲錢理財是培養小孩理財觀念的一個好時點，史筱平建議，民眾以孩子的成長階段，逐步進行機會教育，當孩子還是小小孩時，就可先幫孩子開立獨立的帳戶，搭配記帳本，從小灌輸記帳的觀念；當孩子到國中階段，除了可傳授定期儲蓄存款的複利概念外，也可利用出國旅遊時，教育孩子不同國家貨幣的匯率概念。

台新銀行表示，該行打造家庭會員結合兒童帳戶機制，將理財規劃由個人擴大到全家人，可為家中成員打造符合生涯階段的資產配置建議，並協助爸媽培養孩子理財觀念。

