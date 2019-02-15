精測今年營運看法偏空 全年業績恐無法成長

測試卡板供應商中華精測 (6510) 總經理黃水可坦言，對今年營運持保守看法，且預期今年營收恐較去年衰退，至於今年首季營收也將季減 15% 到 25%。黃水可分析，中美貿易戰致使終端市場需求轉趨保守，加上智慧型手機端有調節庫存的壓力，為此，他個人對於整體景氣看法偏保守低調，且客戶端有調節庫存的壓力，為此，中華精測今年營運績效恐較去年衰退。



而今年首季部分，受淡季與上述諸多不利因素加總衝擊，中華精測估單季營收將季減 15% 到 25%，但毛利率仍可守穩五成大關。另外值得注意的是，中華精測雖然是蘋果供應鏈，但公司也正積極搶進華為供應鏈中，黃水可更公開表示，看好華為的後續表現。



至於產品布局方面，黃水可提到，去年核心處理器 (AP) 占比約 65%，今年會下降，其他探針卡應用包括繪圖處理器（GPU）、射頻 IC、電源管理晶片（PMIC）、特殊應用晶片（ASIC）、網通等可望持續成長。此外，中華精測近期在射頻晶片、電源管理晶片、網通等探針卡也陸續通過驗證，整合顯示與觸控晶片（TDDI）晶片也已進入驗證程序。而衛星通訊 PCB 所需之設備已於 2018 年建置小量生產的產線，預計在客戶確認 PCB 規格與尺寸後，於 2019 年底小量生產，進而於 2020 年進入量產。



而中華精測去年第四季營收 7.21 億元，季減 22%，毛利率 52.4%，主要是高溫測試可靠度問題已解決，所以第四季毛利率回穩，維持在公司目標範圍內，單季歸屬母公司稅後淨利 1.65 億元，季減 7.8%，每股淨利 5.02 元。



累計中華精測去年營收 32.79 億元，年增 5.4%，毛利率 53.5%，稅前淨利較前年成長 1.1%，惟因營利事業所得稅法定稅率調高，歸屬母公司稅後淨利 7.16 億元，較前年減少 2.7%，全年每股淨利 21.84 元。中華精測董事會亦通過盈餘分配案，維持與前一年相同每股 10 元，年度股利分派由 43% 提升至 46%。