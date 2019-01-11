元山去年營收年增7.89% 新產能挹注今年展望樂觀

車用電子與家電大廠元山科技 (6275) 自結 12 月營收為 1.9 億元，年增 21.12%，月減 19.81%；累計 2018 年營收為 26.09 億元，年增 7.89%。公司表示，雖然打消中國尚朋堂業務，但家電、熱傳導兩大事業均有成長，加上官田新廠投產，彌補中國市場業績的減少，今年東莞新廠即將投產，訂單與成長展望樂觀。元山為滿足全球車廠風扇需求，積極擴充產能，全年官田新廠落成，同時生產家電與車用風扇，公司表示，在歐洲與中國汽車客戶訂單湧入下，車用風扇產能 2018 全年維持高檔。



元山指出，為滿足客戶需求，並同時就近服務客戶，已於東莞擴充新產線，預計第二季完成認證投產，大陸新廠將以中國客戶出貨為主，除車用風扇外，也將開拓中國大陸工業用零組件市場，初期規畫產能可達每月 100 萬至 130 萬顆，產能將隨訂單逐步開出。



結束中國尚朋堂之後，元山目前各事業體營運健康，已無虧損事業單位，另外更能集中管理資源，提高營運效率。