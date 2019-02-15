紐約匯市—經濟數據連番打擊 美元波動走貶

週四 (14 日) 交易，因一連串較預期疲弱的經濟數據，短暫掩蓋了中美貿易談判的樂觀情緒，美元波動走貶。

ICE 美元指數下降 0.1% 至 97.008，但仍接近今年迄今的最高點，本週約莫漲幅 0.4%。

經濟數據

12 月零售銷售意外下降 1.2%，為 9 年來最大跌幅。不含汽車，零售銷售萎縮 1.8%。

2 月 9 日止的一週，請領失業救濟金人數增加至 23.9 萬人，高於預期的 22.5 萬人。

1 月份生產者物價指數 (PPI) 下降 0.1%，原本預期該數據上升 0.1%。

中美貿易談判

市場樂觀預期中美雙方將就貿易爭議達成解決方案，金融市場本週出現廣泛的樂觀情緒。然而，《彭博》亦曾報導，中美雙方對改革需求的差距仍遙遠。

與此同時，中國貿易數據優於預期，舒緩了市場對中國經濟健康程度的擔心。

中國 1 月出口年增 9.1%，遠優於原本預期萎縮 2.8% 的情況；1 月進口萎縮 1.5%，但已較預期下滑 10% 的情況好得多。

在岸人民幣小幅走貶，但離岸市場則小升。美元兌在岸與離岸人民幣分別為 6.7722 元和 6.7768 元。

主要貨幣

歐元和英鎊週四面臨成長放緩和英國脫歐事務持續演進。

歐元自 3 個月低點回升，中美貿易談判的樂觀情緒提升了主要貨幣的風險偏好，除了英鎊因國會辯論脫歐議題而走貶。

全球風險偏好的氣象球、澳元兌美元匯率上漲 0.23% 至 0.7104 美元，為今年迄今最好的連 3 日漲勢。

歐元兌美元上升 0.28% 至 1.1297 美元。

英鎊兌美元下跌 0.33% 至 1.2801 美元。

經濟數據顯示，德國經濟去年第四季遲滯，而義大利已陷入經濟衰退，但這兩項數據在安靜的交易下並未大幅拉低歐元。

位於倫敦的 CIBC 資本市場公司 G10 外匯策略部門主管 Jeremy Stretch 認為，德國負面的成長數據本可能衝擊歐元，但市場在推高歐元之前，可能靜待川普對歐洲汽車產業的策略。

市場分析師擔心，美國川普在中美貿易談判告一段落後，可能隨即將焦點轉向歐洲汽車關稅。美國是歐盟汽車的主要出口目的地，遠超過中國，其中德國所受的衝擊最大，因德國對美國出口的汽車價值最高。