脫歐在即 英國瑞士簽署協議維持兩方貿易優惠

據報導，英國國際貿易部門表示，英國和瑞士將於當地時間週一 (11 日) 簽署一項協議，旨在英國脫歐後繼續維持兩國貿易中的優惠條件，以維繫雙方價值 320 億英鎊的貿易關係。

英國國際貿易部長 Liam Fox 在一份聲明中表示：「這不僅有助於支持整個英國的就業情況，也將為我們在脫離歐盟時與瑞士建立更強大的貿易關係奠定堅實的基礎。」

「瑞士是我們希望繼續維繫的最有價值的貿易夥伴之一，兩國每年的貿易額超過 320 億英鎊。」Fox 補充道。

該協議反映了瑞士確保與英國建立無縫貿易關係的戰略，無論英國是否能夠在 3 月 29 日正式脫歐。英國在去年與歐盟達成脫歐協議，然而談判在目前陷入了僵局，英國議會在 1 月份以壓倒性優勢拒絕了此項提案協議。

為因應英國脫歐後帶來的風險，英國與其他國家的貿易協議可能成為重要的政策之一。英國與以色列也曾宣布了類似的連續性貿易協議，同時，英國也與澳洲和紐西蘭達成了相互承認協議。

不過，英國工業聯合會 (CBI) 主席 Carolyn Fairbairn 在週日 (10 日) 表示，英國脫歐的「噩夢」意味著日本和韓國等主要貿易夥伴將不願簽署協議，直到釐清歐盟與英國之間確切的情況。

「這將影響企業就業和投資的決策，由於全球貿易的可能性降低，意味著未來企業的投資減少，就業機會也會將對下降。」Fairbairn 表示。