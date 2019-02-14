〈分析〉中美協商若成 強美元止步、若川普矛頭轉向歐洲車 弱美元泡湯

中美若達成貿易協議，可能阻止美元上漲，但倘若美國川普總統接著將矛頭指向歐洲汽車的關稅，美元可能不會停在低檔。

中美雙方本週預計再啟談判，股市和風險資產都因市場預期雙方達成協議的樂觀情緒而上漲，但另一方面，美國經濟數據更正面 (如週四公布的 CPI）也持續推升美元。

Bannockburn 全球外匯首席市場分析師 Marc Chandler 表示，「看看全球，這似乎是大經濟危機即將發生的模樣，美國經濟放緩，但其成長仍高於趨勢。自從就業數據公布以來，Fed 聽起來更鴿派後，美元幾乎每日都在上漲，只有一天沒收紅。」

由於擔心中美貿易戰挫傷全球經濟，避險需求增加，過去一年，ICE 美元指數漲幅達 8.4%，但近日美元漲勢則是由經濟數據增添動力，尤其是在 1 月強勁的就業報告削弱經濟衰退的擔憂後。

分析師表示，如果中美達成貿易協議，美元最初會以走跌反應，因為新興市場貨幣和歐元會大漲，至少短期內如此。

但商務部預計即將發布以國安隱憂為出發點的全球汽車產業的研究報告，許多分析師認為，該報告將建議對歐洲汽車徵收關稅。該報告預計本月 17 日公布，之後行政部門將有 90 日可對其採取行動。

道明證券 (TD Securities) 外匯部門主管 Mark McCormick 表示，在中美達成貿易協議後，歐元兌美元匯率可能邁向近期範圍的上線，即約莫 1.16 美元。「但如果美國開徵歐洲關稅，該匯率恐怕會到 1.10 美元。」歐元兌美元匯率週三收在 1.1264 左右。

McCormick 指出，「市場正試著將不同結果進行定價，但估計也都反應過度了，因為沒有人確切知道任何資產類別有什麼處置。貿易戰削弱全球成長，衝擊美國大型跨國公司的營運，也衝擊當地經濟，改變了貨幣政策的軌跡，讓現下環境充滿挑戰且難以沙盤推演。大家只能靜靜等著一些解決方案，無論是脫歐、川普的中國貿易爭端、一些跟貿易相關的廣泛討論等。」

與此同時，歐元一直在回應歐洲疲弱的經濟數據、對英國脫歐的擔憂以及貿易的不確定性。交易專家表示，中美達成協議後，可能會將焦點轉向歐洲，川普大有可能對歐洲開徵關稅。

美銀美林 G10 外匯分析師 Ben Randol 則表示，「汽車關稅將會嚴重衝擊歐元區，這會是一種談判策略，我認為這問題是全球金融市場可能會出現非常不利的反應，因為關稅那種方式不是永續的辦法。這只是讓全球貿易廣泛不確定性的聲音更明確。」

一旦開徵新關稅，歐元就會跳水，美元則會走強。

Randol 表示，「美、歐貿易不確定的議題會讓美元走漲，導致全球其他地區的貨幣受挫更大。」