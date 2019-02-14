車用感測器新技術！惡劣天候也不怕

日本三菱電機 (6503-JP) 在週三 (13 日) 發表了該公司在車用感測器上的新技術，該項技術結合了以往攝影機、光達 (LiDAR)，以及毫米波雷達 (Millimeter Wave Radar) 的優點，讓車輛的感測器在惡劣的天候狀況下也能作出正確判斷。

過去車用感測器有三種主要形式，攝影機、光達，以及毫米波雷達。而這三種感測器的運作方式，也各有其優缺點。

攝影機在判斷車寬，及物體的尺寸測量上具有優勢。但是在惡劣的天候環境下，常會讓攝影機無法正常運作。

光達在各種測量及檢測上，皆能取得精準的數據。但是在起霧的環境中，就不是光達所拿手的項目。

毫米波雷達在速度及距離的測量上，可以作出準確的判斷。但是在位置的辨識上，則會出現較大的誤差。

三菱電機所開發的新技術和過去技術的比較 (圖：翻攝自三菱電機官網)

三菱電機的這項新技術，是以自身車輛向前方移動並接近物體作為設計前提。匯整各種感測器所取得的數據，以 100ms(毫秒) 的時間間隔，持續計算出車輛周遭物體的位置、速度、大小等資訊。擷取各感測器所擅長的，取長補短，即使在惡劣環境下也能提供系統正確的數據，提高行車安全。

這項新技術，預計在 2023 年度時可以進入實用化階段，屆時將可應用在自動緊急煞車系統 AEB(Autonomous Emergency Braking)、主動車道維持輔助 ALKA(Active Lane Keeping Assist)，以及自動駕駛等眾多方面。

三菱電機 (6503-JP) 今 (14) 日在東京股市表現，下跌 0.28% 股價 1430 日圓。