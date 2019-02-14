3檔汽車股明日之星：通用、Lear、Aptiv

中國汽車銷量下滑、美國汽車銷量持平，這令投資者對汽車股望之卻步，但新技術可望扭轉這百年產業的趨勢。

Seaport Global 分析師 Mike Ward 建議，投資者可買進汽車產業技術領導者的股票，且以現今較低的估值買進，投資者來日就會在具有吸引力的價格獲得勝利。

產業背景

汽車股已經掙扎好一段時間，過去 5 年 Russell 3000 汽車及汽車零件指數的年度回報率一直只有 2%，與同期道指相比每年低了約莫 10 個百分點。

汽車股的估值也很壓抑，交易價格約莫 2019 年估計本益比的 11 倍，與歷史平均相比低了 13%。

市場對週期性的擔憂掩蓋了汽車產業全面技術改革的潛力，Ward 指出，汽車和科技之間加速融合，2019 年將是關鍵一年，「預計至少 2 家領頭的共乘公司將在今年上市，通用汽車 (GM-US) 可能分割旗下 Cruise Automation 子公司， 且電動的動力系統正以全球為基礎發展中。」

分析師觀點

除了科技融合以外，Ward 也發現產業力量增加，因為千禧世代正進入汽車購買力的巔峰時期，這種人口趨勢可更長時間推升美國汽車銷量。

在現在的環境下，Ward 力推這家車廠和另外 2 家供應商：通用汽車、Lear (LEA-US) 和 Aptiv (APTV-US)。

通用汽車過去一年來股價走勢

Ward 認為，通用汽車的 Cruise Automation 單位有一個隱藏資產，價值可能高達 150 億美元，但目前 GM 股價還沒有反映這項資產，整個公司現市值約莫 550 億美元。

Lear 是汽車產品供應商，產品包含汽車座椅、電動零件等，隨著未來汽車電動化的複雜程度提高，該公司電動業務也會越來越成長。目前電動車的生產成本約較傳統汽車高 15% 至 30%。

Aptiv 是新型汽車技術供應商的領導者，可實現自動駕駛與車輛電動化等。Aptiv 是在 2017 年從 Delphi Technologies (DLPH-US) 分割出來的公司，專司新型車用技術，但自剝離出來後， Aptiv 股價下跌了約 13%，其估值的預估本益比倍數也從約莫 18 倍下降至 14.7 倍。

關鍵一年

今年開頭就是汽車股投資者的買進時機，現在汽車產業已公布財報、財測，也在消費者電子展 (CES) 和底特律汽車展上展示了產品，接下來幾個月，投資者可關注每月銷售數據，並期盼中美貿易紛爭解套，因貿易紛爭會對汽車供應鏈產生波動。

當然，汽車產業仍有風險，但對長期投資者來說，這是目前少數打折出售的致勝股。