〈車市〉納智捷啟動「八四三計畫」 新車系曝光

在裕隆集團執行長嚴陳莉蓮今 (14) 日首度主持集團開工和新春團拜後，裕隆 (2201-TW) 自有品牌納智捷隨即宣布品牌啟動「八四三計畫」，端出「八大新物種」、「四大新營銷模式」和「三大 CSR 活動」等全方位發展，也是首度曝光在明年第一季前的一年內，共要推出 8 大改款或新車系。

納智捷總經理蔡文榮說明，八四三計畫涵蓋新產品研發、行銷體驗服務和回饋社會等全方位面向，更加深耕台灣市場。

除了既有的 U5、U6 採用迎賓座椅，接下來 S5 GT 更強化性能和新科技，預計第 2 季推出，納智捷更首度提出「URX」新車系，為國產唯一 5+2 座，可滿足全客群需求，預計第 3 季推出。

蔡文榮預估，全年納智捷銷售量為 1.5 萬台，年增 50%，而全台車市新車掛牌規模可望達 42.8 萬台，略優於和泰車 (2207-TW) 預估的 42.5 萬台。

另一方面，對於電動車的開發，納智捷也不遺餘力加速發展，新世代電動車預計明年初推出，而新世代 SUV 也預計年底至明年初左右亮相。

除了受到期待的新車款，納智捷強調推出四大新服務模式，分別為將生活館升級為「實體體驗會館」、線上體驗銷售模式的「雲端體驗會館」、貼近生活圈新的銷售據點「社區驛站」，以及結合納智捷粉絲和雲端體驗會館的「銷售經紀人」。