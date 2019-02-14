空中巴士宣布停產A380巨無霸客機 估逾3000職務受影響

根據《彭博社》報導，空中巴士 (Airbus) 今(14)日宣布，計畫停產 A380 巨無霸客機，估將影響 3000 至 3500 個相關職務。

空中巴士週四透過聲明，發布此一消息；聲明稱，A380 的生產工作，將於 2021 年正式結束。

空巴執行長 Tom Enders 於聲明中表示，無論對空巴或全球客戶來說，這都是個痛苦的決定。

聲明指出，停產 A380，將影響 3000 至 3500 個相關職務。

A380 最大客戶阿聯酋航空，已決定削減 A380 訂購量，改買 70 架 A350 及 A330。

A380 為全球最大客機，採雙層客艙設計，可容納 544 人，空巴於 2005 年推出 A380 客機，挑戰波音 747 客機的壟斷地位；但近年來，航空業趨勢已然轉變，體積較小且靈活的噴射客機，成為市場新寵，導致 A380 銷量下滑，最後只能選擇停產。

空巴週四也發布去年第 4 季財報，營收為 232.86 億歐元，年增 11%；獲利為 30.96 億歐元，年增 56%，皆優於市場預期。

此外，空巴預估，2019 年，商用客機交貨量為 880 至 890 架，獲利可望成長 15%。

台北時間週四下午 4 點 15 分，Investing.com 報價顯示，空中巴士股價上漲 5.71%，至 110.34 歐元。