為升元月營收月增近一成 估今年雷達產品營收有望倍增

為升 (2231) 自結元月營收 3.6 億元，月增 9.52%，年增 17.11%。為升日前宣布以股份交換方式取得為昇科技 100% 股權，為升最快 6 月可全數認列為昇科營收，法人估，為升今年業績有望成長 20%，其中雷達產品營收挑戰成長一倍。為升日前宣佈以股份交換方式取得為昇科技股權，換股比例是為升發行新股 1 股換發為昇科 5 股已發行股份，為升預計發行新股 5518 張，取得為昇科 2 萬 7590 張。基準日暫訂 5 月 31 日。



為升目前持股為昇科 56.89%，換股完成後，為昇科將成為為升持有 100% 股權子公司。



為升指出，為升主要市場以售後市場為主，為昇科先前以中國大陸和台灣前裝市場和車廠為主，未來為昇科將成為毫米波雷達技術研發中心，布局各領域利基市場，為昇科去年處於小幅虧損狀態。