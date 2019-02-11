應華電動車感應模組出貨旺 1月營收11.6億元創新高

能率集團旗下的應華精密 (5392-TW) ，受惠日系汽車電子廠感應模組拉貨旺盛帶動， 1 月營收以 11.6 億元創新高，月增 5.17%，年增 9.04%，依應華目前手中訂單顯示，此產品下半年出貨動能將更佳；同時，應華也將持續進行對日系電動車廠的併購評估。

應華 1 月營收表現突出並創單月歷史新高，主要是電動車電力出力感應模組出貨，較 2018 年 12 月成長 50%，推升營收以 11.6 億元創新高，2 月營收估計將因工作天數減少，而無法持續向上。

應華去年營收 121.73 億元，年減 1.41%，汽車零組件占營收比重約 3 成，預計合併捷邦國際 (1566-TW) 後，在集團資源有效整合下，將鎖定日系電動車零組件產品為主要在市場，預計營收比重將可拉高到 5 成。

應華精密去年前 3 季營收 88.59 億元，毛利率 15.37%，稅後純益 1.01 億元，每股純益 0.81 元。

應華現有的車用相關產品，主要在電子煞車系統、機電盒及電動車的 IGBT，捷邦國際以粉末冶金製造及齒輪箱生產為主，長期以來供應德國 Bosch 電動工具機的生產，由於 Bosch 為世界主要汽車 Tier 1 零組件供應商之一，捷邦歷經 2 年半研發及認證，取得 Bosch 公司認證，將自 2018 年下半年起供應 ABS 煞車模組零件，出貨量也正在放大中。