〈為升重訊〉將為昇科打造成研發中心 全年營收至少增15%

為升 (2231-TW) 今 (21) 日宣布，以換股方式取得轉投資公司為昇科百分百股權，由於為升在此之前已持有為昇科股權 56.89%，可說具有實質控制力，對於此次再吃下剩餘股權，為升發言人紀雅鈴說明，雙方銷售市場和訂單並無重疊，未來將使為昇科朝「研發中心」方向發展，全力強攻車用盲點偵測和前方防撞雷達需求帶來的市場大餅，併入後今年營收成長率至少 15%。

對於為升 2019 年業績展望，紀雅鈴認為，去年是產品打底期，今年可望逐漸增加新客戶與新訂單，「業績將比去年好」；由於去年全年合併營收年增 14.68% 至 40.37 億元，樂觀看今年成長率可望更高，也就是至少增加 15%。

據工研院 IEK 預測，車用領域先進駕駛輔助系統 (ADAS) 全球市場規模，於 2030 年將達到 8000 億美元。

隨著 ADAS 將帶動毫米波雷達車用 OEM 和應用領域商機龐大，為升認為整併集團資源勢在必行，受讓為昇科其餘股東股權 43.11% 後，為升將直接持有為昇科 100%，可強化集團資源整合、結合研發和製造銷售，進一步完備各應用領域產品線。

紀雅鈴也說明，為昇科去年自結為小幅虧損，對於今年能否轉盈「是樂觀的」，在此案後，可更有利整合訂單。