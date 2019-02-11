興能高Q2電池新品陸續投產 股價奔漲停創上市來新高

鋰高分子電池廠興能高 (6558-TW) 受惠今年第 2 季將有新廠投產，包括真無線耳機、針型電池等許多新品將陸續加入量產，營運表現可期，帶動今 (11) 日開紅盤股價攻高，盤中直奔漲停價 56.1 元，創去年 12 月 5 日掛牌上市以來新高，並站穩 5 日線之上。

興能高旗下廠房位於江蘇昆山，目前月產能 360 萬顆，由於現有產能已不敷使用，去年 4 月開始進行第一階段擴建，新廠預計於今年第 2 季投產，月產能將增加 200 萬顆，使總產能來到 560 萬顆。目前興能高訂單能見度看至 4 月。

展望今年，興能高董事長邢雪坤指出，未來電子產品朝輕薄短小發展，更個人化、更個性化，可望使客製化與小型化電池需求持續增加，新產品包括真無線耳機、異型電池、針型電池、鈕扣電池與電容式電池等，都將為明年挹注新成長動能，待新廠第 2 季投產後，新品就可望逐步量產。

興能高成立於 1997 年 3 月，實收資本額 7.6 億元，主要從事鋰高分子電池的研發、製造及銷售，產品廣泛應用於消費性電子產品，包括藍芽耳機、攜帶型音樂播放器、無線鍵盤、智能手錶、健康手環及醫療器件等，為國內少數掌握電池芯材料配方與製造能力的公司，也是國內少數專注在客製化且尺寸為中、小型電池的利基型產品廠商。

興能高去年營收 17.34 億元，年增 14.39％。去年前 3 季稅後純益 1.14 億元，每股純益 1.52 元。