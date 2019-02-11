消息來源：白宮非正式討論川習會可能性 最快3月中舉行

據美國媒體《Axios》引述消息來源報導，總統川普的顧問已經非正式地討論下個月與中國國家主席習近平舉行峰會的可能性與地點，以試圖結束美中貿易戰。時間最快可能是 3 月中，地點暫定佛羅里達的海湖莊園。

不過消息來源說，海湖莊園只是可能的地點，目前沒有確定任何事情。雙方也可能在北京會面，甚至於最後無法會面。

川普最早曾宣稱，希望在與北韓領導人金正恩會面前後，在 3 月 1 日休兵截止日前與習近平見面，但多位知情人士表示，無法在短時間內將這些事緊密地安排在一起。

另一方面，美中兩大經濟強國間的談判仍在繼續，但官員們表示，在兩國領導人會晤之前，不會達成任何最終協議。

美方強調，川普在 12 月的川習會就表示，除非中國在重大結構問題上取得進展，否則關稅會如期展開。而根據上週白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 的說法，雙方距達成協議仍有「相當大的距離」。

美國對於 3 月 1 日的休兵截止期限，目前沒有延後的計畫。據白宮消息人士表示，這個期限仍然有效，但也有可能因川普與習近平的電話交流後而改變。

稍早前，中國商務部宣布，最新一輪的中美貿易談判將於 2 月 14 日至 15 日在北京展開。中國副總理劉鶴屆時將與美國貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer)、財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 會談。