巴黎將開罰違規租賃廣告 Airbnb：法規效率低

法國的巴黎市政府於周日 (10 日) 採訪中表示，正在起訴張貼 1000 個非法租賃廣告的房屋共享商 Airbnb，罰款金額有望超過 1250 萬歐元 (約 1400 萬美元)。

根據法國法律，巴黎的屋主每年可以在短期租賃平台上出租房屋不超過 120 天，而廣告必須包含註冊號碼，以確保房產不會超過規定的時間。

巴黎市長 Anne Hidalgo 向報社 Journal du Dimanche 表示，法國於 2018 年通過的一項法律顯示 Airbnb 等租賃公司如違規，將被處以 12500 歐元的罰款，累計金額將超過 1250 萬歐元。Hidalgo 說道，「我們的目標是徹底打擊毀壞一些巴黎社區的未經授權租賃」。

Airbnb 成立於 2008 年美國舊金山，通過網站將全部或部分房屋出租給臨時客人們。

世界各地的一些城市都表示擔心像 Airbnb 這樣的平台會產生對酒店業者的不公平競爭，並可能會將一些社區變成無長期居住的旅遊區域。

Airbnb 的發言人表示，已採取措施幫助其網站的巴黎用戶遵守歐洲規範，但她補充說，巴黎的規章「效率低，比例不均，且違反歐洲法規」。

法國是 Airbnb 僅次於美國的第二大市場。巴黎是全球遊覽量最大的城市之一，也是其最大的單一市場，約有 65000 所房屋上架。