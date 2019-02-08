IIF首席經濟學家警告：外匯市場對美中貿易談判過於樂觀

外匯交易員對於世界兩大經濟體達成貿易休戰的前景過於樂觀。

國際金融協會 (IIF) 經濟學家的觀點提醒，押注美國和中國在華盛頓設定的 3 月 1 日截止日期前達成協議還為時過早。美國財長梅努欽據報導將於下周前往北京繼續商談，這距離最後期限不到三周。美國此前表示，若屆時達不成協議，將把 2000 億美元中國商品的關稅從 10% 提高至 25% 。

投資者所面臨的風險在周四得到淋灕儘致的體現。在 CNBC 報導稱美國總統川普和中國國家主席習近平的會晤「不太可能」在 3 月 1 日前發生後，離岸人民幣兌美元應聲下跌 0.1%。即便如此，人民幣兌美元匯率今年仍然累計上漲 1.3%，主要受兩國可能達成協議的樂觀情緒提振。

「如果我們收復了 6.40 跌至 6.90 的一半失地，那麼我們就是在間接地把關稅措施減弱反映在定價中，而我們對此並不確定，」IIF 首席經濟學家 Robin Brooks 表示。「我可以輕鬆地想像到現有的所有關稅措施都保留一段時間的情形。如果是這樣的話，人民幣沒有理由升值。」

離岸人民幣在 11 月初跌至 1 美元兌 6.98 的十年低點，當時美中關係惡化，加劇了人們對貿易戰將導致全球經濟放緩的擔憂。自那以來的幾個月，人民幣一路反彈至約 1 美元兌 6.7848，隨著有跡象顯示緊張局勢可能正在緩解，交易員紛紛涌向看漲押注。

但是，鑒於中國仍然緊密管理其貨幣，Brooks 警告說，投入人民幣看漲押注是「大膽的舉動」。根據國際金融協會副首席經濟學家 Sergi Lanau, 近期人民幣走強的解釋之一是這是一種談判策略，一旦談判失敗，投資者將很容易受到沖擊。

「這是由人設定的匯率，它不是自由浮動，」Lanau 說。 「因此，我認為升值在某種程度上反映出他們認為這對談判有利。」