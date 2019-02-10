美中貿易談判塵埃未定 美、歐關稅新戰線即將再起

由於美中貿易談判幾乎沒有明顯進展，川普政府可能會把目標瞄準歐洲汽車業在貿易戰中開闢一條新戰線，而這很可能會嚇壞市場。

美國談判代表將於下週前往中國，儘管幾乎沒有跡象顯示可能達成任何協議，但許多策略師預期會出現一些跡象表明會談將繼續進行並最終達成協議，即使把 3 月 1 日新關稅的最後期限再往後延。

但是，雖然市場專注於這些談判，但另一場戰鬥正在醞釀之中。商務部預計將於 2 月 17 日發布關於汽車進口和國家安全的廣泛報告，專家表示，該報告中一部分可能會建議對歐洲汽車加徵關稅。那麼白宮將有 90 天的時間作出回應。

Strategas 政策研究負責人 Dan Clifton 表示，川普可能利用汽車關稅的威脅作為讓歐盟在其他事務上合作的一種方式。歐盟一直在抗拒將美國農業納入貿易協議。他說，「目前只是公布報告，並不意味著關稅就會生效。」

但部分經濟學家預計，政府將轉向汽車關稅，特別是歐洲汽車。例如，瑞銀經濟學家表示，他們預計將對成品車加徵 25% 的關稅，而不是對零件徵稅。然後，政府可以向其他合作國家如南韓、加拿大和墨西哥等提供豁免，但歐盟不會獲得豁免。

瑞銀 (UBS) 首席美國經濟學家 Seth Carpenter 表示，「人們一直似乎只擔心與中國的關稅戰爭，這也將成為人們須擔心的另一個原因。我們認為，這對美國來說不是一個宏觀事件，因為汽車業似乎對關稅已熟門熟路了，它們知道如何繞過。」

「市場會受衝擊」

部分策略師擔心投資人會過度關注中國，並期待得到解決方案，卻可能會因與歐洲的貿易摩擦加劇而感到驚訝。

Bleakley Advisory Group 投資長 Peter Boockvar 表示，「市場將會大跌。」「市場已大聲清楚地表明它已經受夠了關稅話題，對此充滿了厭倦。由於貿易，全球經濟成長正在急劇放緩。你還想再火上加油嗎？」

報導指稱川普總統與中國國家主席習近平不會在 3 月截止日期前舉行會議後，市場也變得緊張不安。

中國談判代表劉鶴與川普會面。(圖：AFP)

Strategas 的 Clifton 表示，「最重要的是關稅是否在 3 月 1 日上漲，市場對此感到困惑。」如果正在進行討論並最終達成協議，他預計日期會再往後推遲。

他說，「市場開始對一些非常高的期望進行定價」，並補充說川普政府可能會故意遏制預期，「如果下週的談判進展順利，川習會馬上排定日期也不會讓我驚訝。」

根據《Politico》報導，川普可能會很快發布一項禁止華為設備的行政命令。美國指稱中國電信商一直在進行網路騷擾，1 月司法部對該公司及其在加拿大被捕的財務長提起訴訟。

美國貿易代表 Robert Lighthizer 和財政部長 Steven Mnuchin 將參加下一輪會談，之後美國可能會再安排一輪談判。預計重點將放在中國對知識產權等方面的執法和政策變化上。

許多貿易談判正在進行

Fundstrat 華盛頓策略師 Tom Block 說，「下週非常重要，Lighthizer 是個明顯的鷹派。」他說，在會議結束後看到正面的談話非常重要，因為過去其他會議都沒有出現悲觀，「他們在會中扮演黑臉白臉，因此會議結束後公報的發布非常重要。」

經濟學家認為，由於貿易戰正在傷害兩國，美國和中國最終會達成協議。

11 月貿易數據顯示美國貿易逆差大幅收窄。進口和出口均下降，但進口下降幅度較大。

Carpenter 說，「單月進口量大幅下降 3.6%，幅度很大。此外，12 月亞洲對美國的出口下降了 10%。」「我確實認為貿易很重要，當它開始影響美國和中國時，你就要談論全球現象。美國經濟很大。中國經濟很大。把它們放在一起，就必須從全球角度來觀察。」

Block 表示目前存在貿易問題的迷霧，儘管他預計會達成協議，但與中國的結果仍然不確定。他還指出，與加拿大和墨西哥的重新簽訂的貿易協議尚未通過，國會中的共和黨人和民主黨人都在尋求變革。

他說，「目前美國正與日本進行雙邊談判，也正與歐盟進行談判。在貿易問題上有很多談判正在進行，而川普一再表達他的立場，而我不認為大家都知道方向是往何處。整個貿易問題充滿了模糊點。」

策略專家預計，如果美國商務部確實建議加徵歐盟汽車關稅，政府將等到與中國達成協議後才會做出回應。

花旗集團 (Citigroup) 經濟學家 Cesar Rojas 表示，「我們認為中國已表示願意做出一些讓步。」「例如，在知識產權保護方面，在不同的論壇上，政府已承諾提供更嚴格的保護；也有一些消息表明他們將推動關於核心技術盜竊的立法。」

他說，問題的關鍵在於細節，中國是否會貫徹以及美國是否對執法感到滿意。

Rojas 說，「如果有個正面的基調，那麼我們的期望是，在承認談判進展的情況下可能會延後截止日期，因此貿易代表將繼續協商。如果基調不是正面，那麼這將暗示爭端可能升級，但目前還是比截止日期早上兩週。」

如果商務部提出對歐洲汽車的關稅，鑑於川普對美國的德國豪華車的批評，儘管寶馬和戴姆勒也在美國生產製造，也並不讓人感到奇怪。

Rojas 說，「我們預期該報告會建議加徵關稅。」「政府可能會據此推動貿易談判。歐洲經濟正在放緩，當它們相對較弱時提出額外關稅的威脅，會給美國帶來額外的槓桿作用。