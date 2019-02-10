華航內勤走上街頭反罷工怒批機師「綁架旅客」

華航機師罷工邁入第 3 天，事件越演越烈，華航約百名內部員工今 (10) 日下午走上街頭，高喊「華航員工、反對罷工。停止罷工、回來開工。綁架旅客、人神共憤。交通部會，出來面對。」，並前往交通部遞陳情書，希望交通部拒絕機師工會訴求，維持目前航空器飛航作業管理規則 (AOR) 進行組員派遣。



華航航務處企業部經理李晶婷率領華航員工，表示不少人看著同仁們辛苦被抓飛，收拾善後，處理後續問題，於是大家在群組討論後，決議到交通部抗議，並強調他們也都是勞方，是良善華航人的心聲，想將沈默的多數講出來，希望雙方能回到談判桌上好好談判，不要罷工。李強調，他們絕對不是被動員來的，完全是自發性表達沈默大多數的聲音。



現場一名抗爭員工也表示，機師確實是很累的工作，但華航規定已優於法規，他認為這次是長榮航空的人，煽動華航機師罷工，跑到華航的談判桌，並說「華航這次一鬧，誰還敢搭華航的飛機？」



華航員工陳情書包含 4 項：一、 請交通部拒絕接受機師工會訴求，維持目前航空器飛航作業管理規則 (AOR) 進行組員派遣。二、 現行溝通協調會議，拒絕本公司高階主管面談，卻容忍非華航之機師工會代表進入談判，顯違反公平正義原則，亦不具華航同仁代表性。三、 桃園市機師工會華航成員僅占華航約一成之員工性，交通部談判結果欠缺結論比例原則。表示基於上述原則，擬請交通部以及勞動部宣告本次罷工違法，回歸工會法罷工相關程序，回應本公司提出調解以及仲裁之訴求。



當華航員工抵達交通部門口時，華航企業工會理事長劉惠宗站在對面也表達自己的反對意見，說這次來交通部抗爭的人，都是考績優等、甲上的主管，對於他們抗議，華航工會表示完全同意，但也絕對挺機師工會。對於華航員工呼喊的「停止霸凌」，他反問明明是勞方被資方霸凌，怎麼會說是機師霸凌，到底是誰霸凌誰？對象要搞清楚，並質疑抗議的人真的能代表全部的華航？



劉惠宗強調，機師工會罷工是最不得已的方式，卻也是員工最後一條路，如果工會再不挺勞工，最後一條路工會也將永遠被資方壓在底下，抬不了頭。



對於劉惠宗的說法，李晶婷受訪時表示，他們認識許久，但他這幾年變得非常扯、很糟糕，看到他就一肚子火。

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