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美國豁免部分產品「對等關稅」中國商務部回應來了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-04-13 20:07

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美國海關和邊境保護局上周五（11日）發布公告，將一系列產品排除在原先公布的「對等關稅」之外，類別包括通訊設備（智慧手機）、電腦、半導體設備、積體電路等。（圖：Shutterstock）

美國海關和邊境保護局上周五（11 日）發布公告，將一系列產品排除在原先公布的「對等關稅」之外，類別包括通訊設備（智慧手機）、電腦、半導體設備、積體電路等，中國商務部發言人周日晚間對此表示，這是美方修正單邊錯誤做法的一小步。 

中國商務部發言人說，中方注意到，是繼美方 4 月 10 日暫緩對部分貿易夥伴徵收高額「對等關稅」以來，第二次調整相關政策。應該說，這是美方修正單邊「對等關稅」錯誤做法的一小步。


中國商務部發言人稱，美方以一紙行政令提出「對等關稅」，不僅違背基本經濟規律和市場規律，也無視國家間的互補合作和供需關係。美方自 4 月 2 日推出「對等關稅」以來，不僅沒有解決自身任何問題，反而嚴重破壞國際經貿秩序，嚴重干擾企業正常生產經營和人民生活消費，損人不利己。

中國商務部發言人提到，中方對中美經貿關係的立場一貫。貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。

中國商務部發言人說，中國有句古話，「解鈴還須繫鈴人」。中方敦促美方正視國際社會和國內各方理性聲音，在糾錯方面邁出一大步，徹底取消「對等關稅」錯誤做法，回到相互尊重，通過平等對話解決分歧的正確道路。

美國海關和邊境保護局上周五發布公告，將一系列產品排除在原先公布的「對等關稅」之外，類別包括通訊設備（智慧手機）、電腦、半導體設備、積體電路等。

對蘋果 (AAPL-US) 而言，這意味著 iPhone、iPad、Mac、蘋果手錶、AirTags 等產品不再會受「對等關稅」的影響——受關稅豁免的部分，不僅包括川普對中國商品徵收的 125%「對等關稅」，也包括對其他國家進口商品徵收的 10% 普遍關稅。

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川普豁免對等關稅中國美國半導體手機積體電路

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