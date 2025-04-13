【Joe’s華爾街脈動】金價飆升且投資者重新考慮美國資產配置，重大市場轉變加劇

Joe LU 2025-04-13 20:21

‌



全球資本流動顯示投資形式潛在結構性變化

作者：Joe Lu, CFA 2025 年 4 月 12 日 美東時間

‌



免責聲明：本文件僅供參考，不構成投資建議。

市場觀點

過去一週見證了一系列非比尋常的市場事件，可能預示全球投資模式根本性的轉變。雖然股市在經歷歷史性波動後趨於穩定，標普 500 指數創下自 2023 年 11 月以來最佳單週表現，但跨資產類別的整體情況揭示了可能正在進行更重大的結構性變化。

同時，儘管股市上漲，美國國債殖利率仍繼續急劇攀升，債券市場釋出令人擔憂的訊號。10 年期國債殖利率經歷了自 2021 年 11 月以來最顯著的單週飆升，而 30 年期國債殖利率則經歷了自 1982 年以來最大的單週上漲。股票上漲與債券價格下跌之間的這種異常背離挑戰了傳統的避險動態，並顯示全球資本配置可能發生結構性變化。

最引人注目的發展是黃金突破每盎司 3,200 美元的歷史高位，完成了自 2020 年以來最佳單週表現，月漲幅高達 + 10.69%。在股市穩定的情況下，這種卓越表現暗示的不僅僅是典型的避險定位—它表明機構投資組合中可能重新評估美元的角色。MLIV Pulse 調查強化了這一觀點，顯示投資者越來越傾向於降低美國資產曝險，轉而青睞歐洲和其他發達市場。

美元指數跌破心理層面重要的 100 點位關卡，這是自 2022 年 4 月以來的首次跌破，進一步支持國際投資偏好正在改變的論點。市場策略師指出，美國的成長優勢似乎「終於消失」，投資者越來越多地轉向歐洲和亞洲資產。

市場歷史性波動的政治層面，為已經複雜的投資格局增添了另一層不確定性。數名資深民主黨參議院黨員呼籲美國證券交易委員會 (SEC) 針對與總統關稅公告及隨後暫停相關的潛在市場操縱和內線交易進行調查。圍繞這些政策決定的異常市場走勢，包括總統在宣布關稅暫停前幾小時在社交媒體上敦促投資者買入股票的發文，引起了治理方面的擔憂，可能進一步影響投資者對美國市場的信心。

摘要：

全球市場經歷極端波動後於週五反彈，標普 500 指數創下自 2023 年以來最佳單週表現

儘管股市上漲，美國國債仍面臨壓力，10 年期公債殖利率創下自 2021 年以來最大單週飆升

金價突破 3,200 美元創歷史新高，在機構重新配置的推動下，創下自 2020 年以來最佳單週表現

美元指數自 2022 年 4 月以來首次跌破關鍵的 100 點位，顯示全球資本流動可能出現根本性轉變

本週重點清單強調通過黃金、國債空頭、原油空頭、波克夏海瑟威及其他優質防禦性價值股的防禦性配置

重點清單亮點

儘管週五上漲，美國市場的技術面仍大致呈現負面走勢。所有主要指數在多個時間框架中均顯示持續疲弱，防禦性行業如必需消費品和公用事業相對強勢，表明機構定位更傾向於資本保全而非成長優化。債券市場惡化促使我們從持有長期國債轉向短期國債債券，因為認識到政府債券的傳統避險功能在當前環境中運作不如預期。這與我們先前的立場相比，發生了顯著變化，反映了快速發展的市場動態。