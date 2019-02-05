如懿和皇帝怎麼過年？古代皇室過年超講究

農曆年過節是華人最重要的傳統節日之一，這項傳統已經有超過 4000 多年的悠久歷史，現在的我們開心過年，可曾想像過古代的人，尤其是古代的皇室是如何過年的呢？

事實上，像是清朝皇帝的過年就十分講究，而每逢農曆過年時節，勤勉上朝的皇帝也會放假，但不像我們現在有那麼多年假可放，皇帝的「年假」只在除夕，初一就得正式上工。而春節前最重要的事，就是皇帝會御筆親書一個「福」字，用來裝點皇宮、賜福給王公大臣。此外，皇帝也會發紅包，通常是發給皇親近臣，紅包內裝的不一定是銀兩錢幣，但一定都是價值不菲的金銀寶物。



▲古代宮廷的過年，比現代人的過年還要講究。（示意圖／翻攝自 Shutterstock）



那麼過年時，皇帝吃些什麼呢？在中國大陸的歷史中，老百姓過年喜歡吃餃子，皇帝也是一樣，而且必須從除夕開始一直吃，吃個十多天，才有「連年有餘」的意思。

皇室的除夕過得十分講究，當天凌晨 3 時皇帝就要早早起床，前往各殿拈香行禮，祭祀神明、祖先，接著再與皇后和嬪妃們共進家宴。宴畢，皇帝又要再參加國宴，宴請王公大臣等等。到了初一，皇帝也得拜年，一早皇帝就必須參加祭祖大典，向祖先拜年了，接著再前去向太后拜年。最後，皇帝會接受內臣跪拜，然後再一一接受皇后、嬪妃、公主... 等女眷們的拜年。

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