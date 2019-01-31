中國信託MA計畫擴大徵才 新增數據科技組網羅兩大人才

中信金控 (2891-TW) 今 (2019) 年「儲備幹部計畫」（Management Associate Program，簡稱「MA 計畫」）招募正式啟動！因應國際化與數位化趨勢，中信金今年擴大徵才，今年有一大特色就是新增數據科技組，將鎖定網羅大數據及 AI 兩大人才，總計將延攬逾 60 位商管、理工、資訊等菁英人才，3 月起開始前往臺灣各大學院校舉辦招募說明會，亦將遠赴美國、日本等據點舉辦海外甄選活動。

今年中信金控「MA 計畫」除了招募經營管理、財務管理、數位金融三組之外，旗下中國信託商業銀行特別將法人金融組更名為國際金融組，積極培養未來海外優秀戰將，同時，新增數據科技組網羅大數據及 AI 人才，加上原有個人金融、資本市場、風險管理，以及台灣人壽的保險數位、投資交易等領域，共計招募 10 個組別，預計將有超過 60 位海內外各國好手加入中信金控的行列。

中信金表示，在兩年 MA 的培訓養成規劃中，提供量身打造的金融專業及共通學程，透過系統性輪調培養紮實的業務專業，亦可讓 MA 親身參與華頓商學院大師講座或香港、澳洲、紐約等全球論壇，提升國際視野與跨界思維，通過層層考驗脫穎而出的 MA 將於結訓後升任經理，成為獨當一面的專業經理人。

中信金也特別點出所需的人才「特質」，該公司表示，「MA 計畫」除了要為公司延攬優秀人才，更希望讓具備「SMART 特質」，分別是：Savvy 理解力、Mobility 移動力、Ambition 進取心、Resilience 抗壓力、Teamwork 團隊心。

中信金強調，歡迎學士 (含) 以上，中英文流利，甚至通曉日語或東南亞語系者，包括僑生或外籍生，都可以踴躍報名，挑戰百萬年薪。