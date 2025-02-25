〈金融業徵才〉彰銀擴大徵才500名3/3報名 AI人力是亮點 百萬年薪由此進
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-25 15:44
彰化銀行 (2801-TW) 為廣納優秀人才，即將於 3 月深入校園擴大徵才，展開系列校園徵才說明會，今年上半年預計招募儲備核心業務辦事員 (MA)－一般金融組及資訊數位組、一般行員、法務人員、資訊類專業人員、客服人員、電銷人員、勞工健康服務專員、財富管理顧問及高資產業務團隊人員，另為營運鷹眼 AI 及培育養成未來 AI 人力，招募數據工程師，總計約 500 名，並自 114 年 3 月 3 日起開放報名。
彰化銀行 3 月 8 日將於臺灣大學椰林大道盛大參與校園徵才博覽會，現場提供趣味職場心理測驗，另有專人對銀行各項職務及職涯發展做詳細說明，只要來攤位現場了解更有機會抽中 Mac 筆電、東京來回機票等許多大獎，彰化銀行邀請優秀學子前來攤位同樂。
彰化銀行在推動永續發展、接軌國際方面表現卓越，近年來屢獲國內外多個獎項及評鑑肯定，如於主管機關舉辦之永續金融評鑑中連續兩屆位列銀行業前段班、雙料入選道瓊領先指數 (原道瓊永續指數) 世界指數及新興市場指數成分股、唯一公股銀行登上商周「碳競爭力 100 強」企業榜單，及獲金融聯合徵信中心頒發「金安獎」、「金質獎」及「永續融資獎」等殊榮，展現長期實踐 ESG 及致力發展永續金融之卓越成效與領導地位。
彰化銀行致力打造友善包容的幸福職場，113 年榮獲 1111 人力銀行頒發「2024 幸福企業票選」金融管顧類「金獎」，此外，依證交所公布 112 年「非擔任主管職務之員工薪資中位數」，彰化銀行員工薪資中位數高達 130 萬元，更位居金融業前三名。
今年彰化銀行將以「百廿傳承 再創巔峰」為主軸、「調結構、拉利差、增手收、重協銷、強財務、擴數位、顧品質、守法遵」為策略，積極落實各項具體行動方案，不斷精益求精、追求卓越，創造股東、客戶、同仁及社會的最大利益與價值，邁向永續共榮共好，同時為提升金融服務、優化核心業務，規劃招募更多優秀新血加入。 彰化銀行竭誠歡迎主動積極、具高度服務熱忱及追求自我成長挑戰的求職者，一同加入彰化銀行的行列。詳細報名資訊請參閱彰化銀行全球資訊網 (https://www.bankchb.com/) 或台灣金融研訓院網站
- 2025掌握債券投資契機主動 + 靈活
- 掌握全球財經資訊點我下載APP