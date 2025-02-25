〈金融業徵才〉彰銀擴大徵才500名3/3報名 AI人力是亮點 百萬年薪由此進

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-25 15:44

‌



彰化銀行 (2801-TW) 為廣納優秀人才，即將於 3 月深入校園擴大徵才，展開系列校園徵才說明會，今年上半年預計招募儲備核心業務辦事員 (MA)－一般金融組及資訊數位組、一般行員、法務人員、資訊類專業人員、客服人員、電銷人員、勞工健康服務專員、財富管理顧問及高資產業務團隊人員，另為營運鷹眼 AI 及培育養成未來 AI 人力，招募數據工程師，總計約 500 名，並自 114 年 3 月 3 日起開放報名。

彰化銀行 3 月 8 日將於臺灣大學椰林大道盛大參與校園徵才博覽會，現場提供趣味職場心理測驗，另有專人對銀行各項職務及職涯發展做詳細說明，只要來攤位現場了解更有機會抽中 Mac 筆電、東京來回機票等許多大獎，彰化銀行邀請優秀學子前來攤位同樂。

‌



彰化銀行在推動永續發展、接軌國際方面表現卓越，近年來屢獲國內外多個獎項及評鑑肯定，如於主管機關舉辦之永續金融評鑑中連續兩屆位列銀行業前段班、雙料入選道瓊領先指數 (原道瓊永續指數) 世界指數及新興市場指數成分股、唯一公股銀行登上商周「碳競爭力 100 強」企業榜單，及獲金融聯合徵信中心頒發「金安獎」、「金質獎」及「永續融資獎」等殊榮，展現長期實踐 ESG 及致力發展永續金融之卓越成效與領導地位。