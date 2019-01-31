因應大環境變化 台塑企業將投入人工智慧降低成本

台塑企業暮年會今 (31) 日由台塑企業總管理處擔任壓軸，台塑企業總裁王文淵表示，世界變化太快，為因應大環境的變化，台塑企業未來將投入人工智慧，可藉此降低成本，也可因應未來世界快速的變化。

王文淵致詞時說，去年台塑企業整體海內外營收 2.4 兆元，年增率 20%，但受到美中貿易戰與油品跌價影響，獲利從 3900 億元縮減至 3700 億元，可見油價與美中貿易戰對台塑企業影響很大，他認為，之所以受到那麼大的影響，是因美國與中國都是重要的貿易夥伴，今年再加上東協十加一也將成為變數之一。

王文淵表示，台塑企業創辦人王永慶與王永在當時為台塑企業打下基礎，讓現在 4 位管理中心的委員，可依循上一代打下的良好基礎，順利接班，這是幸運的所在，不過，不幸的是，世界變化太快，讓經營團隊很惶恐是否能適應大環境的變化。

王文淵指出，推動循環經濟與節能減排至今，已達到年效益約 265 億元，但這不能解決一切，由於整個台塑企業數據太多，必須進入工業 4.0，而進入工業 4.0 過程中也遇到很大的困難。

剛好去年 3 月時，中央研究院找上王文淵，盼能捐贈 3000 萬元辦理人工智慧學校，聽完中央研究院的 3 次講解後，便定向台塑企業未來必須走向人工智慧，目前 4 大公司加上總管理處，共有 97 名同仁進入人工智慧學校就讀。

王文淵表示，從目前的專案結果來看，光是單套柴油生產過程控制，導入人工智慧技術後，一年就能節省 1.4 億元。他認為，若台塑企業能投入人工智慧，將成為可降低成本的手段，應該就可因應未來世界快速的變化。

