國銀申請赴無分支機構國家設據點 將優先加速審查

為鼓勵本國銀行積極拓展海外據點，金管會今 (31) 日宣布，對於擬申請前往尚無本國銀行設立分支機構的國家或地區設立分行，將優先加速審查，預計農曆年後發布施行。

金管會表示，對於具有「優良全球營運管理能力」的本國銀行，擬申請前往尚無本國銀行設立分支機構的國家或地區設立分行，將優先加速審查，審查期限由從現行 30 個營業日，縮短至 25 個營業日。若未具備優良全球營運管理能力者，則仍維持 30 個營業日的審查期限。

金管會表示，至於「具備優良全球營運管理能力」須由銀行自評，自評項目至少需包括四大條件如下：

1. 最近三年所屬海外分 (子) 行之財 (業) 務狀況。

2. 最近五年國外金融監理機關對所屬海外分 (子) 行之評等、金融檢查結果、法令遵循情形，及是否有受當地金融監理機關處分情形。

3. 最近三年本會對所屬海外分 (子) 行之評等情形，檢查缺失事項是否已完成改善，或有無受金管會會處分的情形。

4. 其他可顯示具備優良全球營運管理能力的佐證資料。

金管會表示，本國銀行檢具相關申請書件提出申請時，應同時副知中央銀行，以縮短洽商中央銀行意見的天期。

此外，要申請設立國外分支機構應檢附的「可行性研究報告」及「營業計畫書」，應就所擬前往申設海外據點與我國經貿往來評估情形、當地人口、面積及國內生產毛額等，可能影響營運的質化與量化層面因素分析提出說明，及應就提升總行的全球營運管理能力 (包括對國外分支機構的支援及人才養成)，及該據點的未來業務發展策略等提出具體計畫。

金管會也為此放寬國外分行人員參加訓練課程的範圍，金管會表示，為增進國外分行人員參加訓練課程的彈性，放寬可參加教育訓練課程的範圍，包括：由我國主管機關或其認定機構所舉辦的訓練課程。同時，授權業者自行舉辦訓練課程，只是應提報董事會通過，並留存相關人員上課紀錄備查。