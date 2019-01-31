〈央行理監事會記錄〉今年經濟前景有4大風險

台灣央行今 (31) 日公布去年第 4 季理監事聯席會議紀錄，認為今年全球經濟前景的主要風險有 4 項，包括 (1) 美國貿易政策不確定性、(2) 中國大陸經濟成長放緩、(3) 主要經濟體貨幣政策動向不確定，以及 (4) 歐洲政經情勢紛擾。

央行認為，美國雖暫緩對中國大陸調升關稅，但後續仍待觀察。

而美國加徵關稅對中國大陸貿易的負面影響逐漸顯現，中國製造業、房地產投資和消費均恐走弱，經濟成長下行風險大增，加上整體非金融部門債務攀升，其外溢效應，將影響全球經濟成長至鉅。

另一方面，主要經濟體貨幣政策動向不確定，恐會致國際資金快速移動，擴大外匯市場波動。

同時，央行也憂心歐洲政經情勢紛擾，英國無協議脫歐和義大利財政紀律均對歐洲經濟帶來負面影響，增添國際經濟前景的下行風險。

除了經濟面，對於物價，央行認為今年通膨展望溫和，預測消費者物價指數 (CPI) 和核心 CPI 年增率僅 1.05%、0.93%。

央行有位理事指出，近年國內 CPI 年增率均不高，通膨雖受油價、穀物價格等短期因素影響，但也受若干長期結構性因素影響，例如，全球化、電子商務盛行，商品價格競爭加劇，且近年行動費率不斷調降等，均抑低國內通膨率。

至於影響未來國內物價走勢的主要因素，上漲壓力包括明年基本工資調升，將帶動薪資上揚，增加通膨壓力，而去年蔬果盛產價跌，比較基期較低，可能使今年蔬果等食物類價格上漲壓力較大；物價下跌壓力則有明年國際油價可望低於今年、通訊費率走低，以及國內產出缺口仍為負值等。