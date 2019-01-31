〈央行理監事會記錄〉海外資金大舉回流 恐對利率問題造成更大挑戰

台灣央行今 (31) 日公布去年第 4 季理監事聯席會議紀錄，內容中記錄全體理事一致同意維持利率不變，其中，多位理事主要是考量到今年經濟具不確定性，然而，有理事提出，今年若海外資金大舉回流將對利率問題造成更大挑戰。

有理事表示，為降低大眾對未來不確定性的預期，贊同不調整利率。

也有理事認為，今年國內通膨預期溫和且經濟成長趨緩，加上國際貿易仍存不確定性，台灣並無進入升息循環的迫切性。

尤其台灣是出口導向經濟體，在景氣具不確定性之際，匯率維持動態穩定有助企業進出口及投資決策。

不過，有位理事提到，決策須權衡短期和長期因素，由於近期南韓、中國大陸因通膨較高，政策利率均高於台灣，而台灣雖金融風險管理佳，但未來可進一步思考長期因素作為利率決策參考。

某理事則提到，因央行利率已維持一段期間不變，應思考他日若調整利率，將釋放何種訊息，而市場會如何解讀。

有理事提醒，外界關切低利率環境下的金融行為，由於今年政府將提出海外資金回流相關專法，外界也預期會有大規模資金回流，恐將對國內資金剩餘以及利率問題，帶來更大的挑戰。

然而，利率走低是結果，主要是長期資金剩餘所致，而長期資金剩餘來自長期結構性問題，並非央行政策工具所能解決。

此外，有理事建議央行，運用景氣領先指標進行景氣衰退機率預測，並強化對一般民眾的通膨預期調查等，作為貨幣政策決策的參考。